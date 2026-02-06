Стала известна точная дата смерти вдовы Баталова

Цирковая артистка, вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко скончалась 23 января 2026 года, следует из таблички, установленной у подножия креста. Женщину похоронили на Преображенском кладбище, передает корреспондент NEWS.ru. Перед этим прошло отпевание в храме святителя Николая Чудотворца.

Леонтенко Гитана Аркадьевна, 18.08.1935 — 23.01.2026, — гласит надпись.

На перекладинах креста нанесены золотые буквы «ИНЦИ» — традиционная аббревиатура на православных крестах, означающая «Иисус Назарянин, Царь Иудейский». У подножия креста лежат свежие цветы — букет гвоздик и композиция из красных роз в обрамлении еловых ветвей.

Ранее сообщалось, что вдову Баталова хоронили с закрытым вуалью лицом. Леонтенко умерла еще в январе. Все это время тело артистки находилось в морге, пока родственники решали организационные вопросы, связанные с похоронами и тем, кто будет их проводить.

Адвокат семьи Баталовых Татьяна Кириенко опровергла информацию о том, что Союз кинематографистов России во главе с режиссером Никитой Михалковым оплатил похороны Леонтенко. По словам юриста, расходы полностью взяла на себя младшая дочь Мария, которая с детства страдает ДЦП.