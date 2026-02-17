Зимняя Олимпиада — 2026
Психиатр развеял крайне опасный миф о степенях тяжести наркотиков

Психиатр Рудковский: в медицине нет понятия легких наркотиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В медицинской науке отсутствует категория «легких» наркотических веществ, заявил NEWS.ru врач — психиатр-нарколог Антон Рудковский. По его словам, любое психоактивное вещество вызывает зависимость и наносит вред здоровью.

Есть устойчивый миф, будто существуют «легкие» наркотики — те, что не вызывают серьезной зависимости и не наносят ощутимого вреда. Чаще всего к ним относят каннабис, некоторые «клубные» вещества или препараты «для расслабления». Однако с медицинской точки зрения такого понятия не существует. Это социальный термин, который не отражает реальных рисков для психики и организма. Любое психоактивное вещество воздействует на нейромедиаторные системы мозга. Оно вмешивается в естественные механизмы регуляции дофамина, серотонина и других веществ, отвечающих за настроение, мотивацию и чувство удовольствия, — предупредил Рудковский.

Он подчеркнул, что, несмотря на кажущуюся «мягкость» эффекта, мозг запоминает способ быстрого получения удовольствия. По словам психиатра, это формирует поведенческий паттерн, который может привести к зависимости. Эксперт также отметил, что генетическая предрасположенность, высокий уровень тревожности, депрессивные эпизоды и травматический опыт увеличивают риск зависимости даже при редком употреблении.

Так называемые легкие наркотики нередко становятся входной точкой. Снижается критичность, формируется толерантность, и человеку требуется более выраженный эффект. Это не правило для каждого, но клиническая практика показывает, что большинство пациентов с тяжелыми зависимостями начинали именно с «безобидных» веществ. Термин «легкий» снижает тревогу и создает иллюзию контроля, но зависимость формируется постепенно и часто незаметно. Сначала — для отдыха, затем — чтобы справиться со стрессом, потом — чтобы просто чувствовать себя нормально, — добавил Рудковский.

Ранее психиатр-нарколог Руслан Исаев заявил, что алкоголизм и наркомания могут указывать на наличие психических заболеваний. По его словам, некоторые люди прибегают к зависимостям как к способу самолечения.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

