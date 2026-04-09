Закон о тишине в Саранске и Республике Мордовия: правила 2026 года

Тишина в собственном доме — это не роскошь, а законное право каждого человека. Особенно остро этот вопрос стоит для тех, кто живет в многоквартирных домах, где звуки из-за стен и с лестничной клетки становятся частью повседневного быта. В Республике Мордовия, как и во многих других регионах России, действуют свои, установленные местными властями правила, которые защищают граждан от шума. Эти правила в 2026 году остаются в силе, и знать их полезно каждому, чтобы в случае чего отстоять свой покой, а заодно и не нарушить закон по незнанию.

Режим тишины в будни и выходные: ночные часы и тихий час

Закон о тишине в Мордовии четко разделяет время, когда можно шуметь, и время, когда необходимо соблюдать полную тишину. Ночной покой в республике начинается в 23:00 и длится до 06:00. В этот промежуток времени любые громкие звуки считаются нарушением. Но есть в Мордовии и своя особенность, которая отличает ее от многих других регионов. Здесь установлен так называемый тихий час и в дневное время. Днем нельзя шуметь с 13:00 до 15:00. Причем это правило действует как в будние дни, так и в выходные, без каких-либо исключений. Два часа дневной тишины — это время, когда люди, особенно пожилые и маленькие дети, могут спокойно отдохнуть после обеда.

Когда разрешен ремонт в многоквартирных домах

Ремонт в соседней квартире — одна из самых частых причин бытовых конфликтов. Чтобы избежать их, закон определяет не только время, когда ремонт запрещен, но и время, когда он разрешен. В Мордовии шумные строительные работы, такие как сверление стен, долбежка или передвижение мебели, нельзя проводить в ночные часы, а также в дневной «тихий час». В остальное время — с 06:00 до 13:00 и с 15:00 до 23:00 — делать ремонт законом не запрещено. Однако важно помнить о здравом смысле и уважении к соседям. Даже в разрешенное время лучше предупреждать жильцов о предстоящих работах, особенно если они длятся не один день. Кстати, закон делает исключение для новых домов. В течение одного года после того, как дом сдан в эксплуатацию, в нем можно делать ремонт в дневное время без ограничений. Это связано с тем, что новоселы въезжают в разное время, и все они вынуждены приводить свои квартиры в порядок.

Что считается нарушением: громкая музыка, крики, строительные работы

Закон перечисляет довольно широкий круг действий, которые могут стать основанием для жалобы. К нарушению тишины и покоя граждан относится использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и колонок на большой громкости. Это же касается игры на музыкальных инструментах, громких криков, свиста, пения, а также стука и передвижения мебели. Отдельно в законе упомянуты пиротехнические средства — запуск фейерверков или хлопушек в запрещенное время также будет считаться правонарушением. Строительные, ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, если они сопровождаются повышенным шумом, тоже подпадают под запрет. С недавнего времени ответственность наступает и за шум, исходящий от домашних животных. Если собака лает или воет в ночное время, а ее хозяин не принимает мер, это также может быть расценено как нарушение. Однако из любого правила есть исключения. Закон разрешает шуметь в ситуациях, когда это необходимо для предотвращения преступлений или ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий. Не считается нарушением и проведение официальных культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также религиозных обрядов. Есть и одно приятное новогоднее послабление: в ночь с 31 декабря на 1 января шуметь можно до 04:00.

Ответственность и штрафы для граждан, должностных и юридических лиц

Наказание за нарушение тишины в Мордовии прописано в республиканском законе об административной ответственности. Если человек впервые нарушил тишину, ему грозит предупреждение или штраф. Для обычных граждан размер штрафа составляет от 500 до 3000 руб. Для должностных лиц, например руководителя управляющей компании, которая проводит ночные работы, сумма выше — от 1000 до 5000 руб. Юридические лица, то есть организации, могут заплатить от 1000 до 10 тыс. руб. Но если нарушение повторяется в течение одного года, наказание становится серьезнее. Для граждан штраф вырастает до 3000–5000 руб., для должностных лиц — до 5–10 тыс. руб., а для юридических — до 10–20 тыс. руб. Особняком стоит ответственность для владельцев домашних животных. Если в ночное время собака мешает спать соседям лаем или воем, хозяину может грозить предупреждение или штраф от 500 до 2000 руб.

Куда жаловаться на шумных соседей в Саранске

Столкнувшись с шумными соседями, многие не знают, с чего начать. Первый и самый простой шаг — попробовать договориться мирно. Часто люди даже не осознают, что мешают окружающим, и спокойный разговор помогает решить проблему. Если же сосед не идет на контакт, следующим этапом становится обращение к участковому уполномоченному полиции. Позвонить можно в дежурную часть по номеру 102 (с мобильного телефона) или 02 (со стационарного). Звонок в полицию стоит сделать в тот самый момент, когда шум особенно силен. Приехавший наряд составит протокол о нарушении, который затем передадут на рассмотрение в административную комиссию при местной администрации. Если вы не уверены, что вас поймут правильно, или хотите оставить заявление официально, можно прийти в отдел полиции лично. Жалоба пишется в свободной форме, но в ней обязательно нужно указать, кто, когда и каким именно образом нарушает ваш покой. Заявление лучше составлять в двух экземплярах, чтобы на одном из них сотрудник поставил отметку о принятии. Бывают случаи, когда участковый и административная комиссия по каким-то причинам бездействуют. В такой ситуации следующим шагом может стать обращение в прокуратуру. Прокуратура проверит, насколько законно действовали должностные лица, и может обязать их принять меры. Если сосед шумит систематически, не реагирует на предупреждения и штрафы, у жильцов есть еще один рычаг давления. Собственники могут обратиться в суд с иском о прекращении права пользования жилым помещением. Хотя эта мера считается крайней и применяется редко, ее существование — весомый аргумент в борьбе за тишину.

Таким образом, закон предоставляет жителям Саранска и всей Мордовии достаточно инструментов для защиты своего права на отдых. Нужно лишь знать эти инструменты и уметь ими пользоваться, начиная от мирных переговоров и заканчивая звонком в полицию. Не стесняйтесь отстаивать свои права, ведь спокойствие в собственном доме — это основа нормальной жизни.

