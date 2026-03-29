29 марта 2026 в 09:08

Россиянам объяснили, что им грозит за выбивание ковров на улице

Россиянам может грозить до 5 тыс. рублей штрафа за выбивание ковров на улице, заявил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев. По его словам, конкретного запрета на это действие нет, но его могут рассматривать с более широкой точки зрения — как несоблюдение чистоты и порядка в местах общественного пользования.

Наиболее применимы, что признается и самими органами власти, региональные нормы по соблюдению чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха. Максимальный штраф зафиксирован в Московской области, где за нарушение этих правил установлен штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, — сказал Моисеев.

Также выбивание ковров может подпадать под закон о тишине — здесь нужно ориентироваться на региональные ограничения по времени проведения шумных работ. По словам Моисеева, возможны и другие статьи: нарушение санитарно-эпидемиологических требований (штраф от 500 до 1 тыс. рублей) или несоблюдение правил обращения с отходами (от 2 до 3 тыс. рублей), но в последнем случае потребуется вмешательство Росприроднадзора.

Ранее юрист Полина Гусятникова обратила внимание, что формального запрета на жарку шашлыков во дворе нет. Однако, по ее словам, существуют очень четкие требования к пожарной безопасности.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо условие потери «трона» Мерцем
Сальдо раскрыл чудовищную правду о Херсоне
Дачникам рассказали, как навсегда избавиться от клещей
Обвиняемый в пособничестве в убийстве Кивы выразил соболезнования дочери
Жителя Курской области убила бомба в коробке
Два человека и водитель без прав попали в больницу после столкновения с ЛЭП
Мощный пожар на площади 700 кв. м произошел в Ярославле
Более 100 рейсов задержали и отменили в российском аэропорту
Ефремов рассказал о сложностях игры «распоследнего негодяя» на сцене
«Заслуживает трибунала»: Алаудинов назвал Зеленского военным преступником
Пулково «разблокировали»
Навроцкий назвал виновников ослабления Европы
ВСУ пытались атаковать Москву с помощью БПЛА
Путин: Россия готова к проведению летней и зимней Олимпиады
ВСУ атаковали беспилотниками предприятие в Тольятти
Водитель Lexus и двое пассажиров погибли при массовом ДТП в Казани
Овчинский: в Люблино начали возводить новый дом по реновации
Москвичам пообещали майское тепло
Пленный боец ВСУ рассказал о гибели большинства сослуживцев
Россиянам объяснили, что им грозит за выбивание ковров на улице
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

