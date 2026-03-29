Россиянам объяснили, что им грозит за выбивание ковров на улице

Россиянам может грозить до 5 тыс. рублей штрафа за выбивание ковров на улице, заявил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев. По его словам, конкретного запрета на это действие нет, но его могут рассматривать с более широкой точки зрения — как несоблюдение чистоты и порядка в местах общественного пользования.

Наиболее применимы, что признается и самими органами власти, региональные нормы по соблюдению чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха. Максимальный штраф зафиксирован в Московской области, где за нарушение этих правил установлен штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, — сказал Моисеев.

Также выбивание ковров может подпадать под закон о тишине — здесь нужно ориентироваться на региональные ограничения по времени проведения шумных работ. По словам Моисеева, возможны и другие статьи: нарушение санитарно-эпидемиологических требований (штраф от 500 до 1 тыс. рублей) или несоблюдение правил обращения с отходами (от 2 до 3 тыс. рублей), но в последнем случае потребуется вмешательство Росприроднадзора.

