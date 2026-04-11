Витаминные блюда после выхода из поста: три рецепта для восстановления сил

Витаминные блюда после выхода из поста: три рецепта для восстановления сил

Витаминные блюда после выхода из поста: три рецепта для восстановления сил

После долгого поста организм особенно нуждается в мягком переходе к привычному рациону. Резкое введение тяжелой мясной пищи может стать стрессом, поэтому диетологи рекомендуют начать с легких, богатых витаминами блюд. Они насытят клетчаткой, антиоксидантами и природной энергией, не перегружая пищеварение. Мы собрали три рецепта, которые помогут вам восстановить баланс и почувствовать прилив сил.

Салат из свежей капусты, моркови и пряной зелени

Этот салат работает мягко, но эффективно. Возьмите 300 г белокочанной капусты. Чем тоньше вы ее нашинкуете, тем нежнее будет блюдо. Одну крупную морковь обработайте теркой для корейской моркови — длинная соломка смотрится нарядно. Пучок петрушки и пучок укропа (примерно 50 г) порубите не слишком мелко, чтобы зелень чувствовалась. Сложите все в глубокую миску.

Для заправки смешайте 2 ложки ароматного подсолнечного масла (нерафинированного, с запахом семечек), 1 столовую ложку свежевыжатого лимонного сока и треть чайной ложки соли. Залейте салат, перемешайте двумя вилками, чтобы каждый кусочек покрылся маслом. Дайте постоять 5 минут. Капуста чуть осядет, станет сочнее, а масло поможет усвоиться витамину К и каротину. Такой салат хорош сам по себе или как дополнение к отварной картошке.

Его энергетическая ценность — всего 65 ккал на 100 г.

Тыквенное рагу с киноа и стручковой фасолью

Тыква после поста — настоящее спасение. Ее сладость дарит чувство сытости, а оранжевая мякоть заряжает бета-каротином. Очистите 300 г тыквы, удалите семена, нарежьте кубиками со стороной два сантиметра. 1 луковицу и 2 зубчика чеснока измельчите как можно мельче.

В кастрюле с толстым дном разогрейте 2 ложки оливкового масла. Сначала обжарьте лук и чеснок до прозрачного состояния, затем добавьте тыкву. Жарьте, помешивая, 5 минут. Всыпьте 0,5 стакана киноа (его лучше заранее промыть в холодной воде). Залейте двумя стаканами овощного бульона или просто кипятком. Посолите по вкусу. Убавьте огонь до минимума и варите под крышкой 15 минут. Добавьте 200 г зеленой стручковой фасоли (свежей или замороженной). Продолжайте готовить еще 5 минут. Выключите плиту, всыпьте горсть рубленой петрушки и щепотку черного перца по вкусу. Это рагу получается густым, ярким и очень уютным. Оно дает энергию на несколько часов.

Калорийность — 110 ккал на 100 г.

Крем-суп из брокколи и шпината с льняным семенем Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Крем-суп из брокколи и шпината с льняным семенем

После поста многим не хватает магния и железа. Брокколи и шпинат закрывают эту потребность с лихвой. Разберите 400 г брокколи на соцветия. 1 луковицу и 1 морковь нарежьте произвольными кусочками. В кастрюле разогрейте 1 столовую ложку растительного масла (лучше рафинированного, чтобы не перебивать вкус овощей). Обжарьте лук и морковь до легкой золотистости. Добавьте брокколи, залейте 1 литром кипящей воды. Варите 10 минут.

Затем бросьте 100 г свежего шпината, нарезанного кубиком. Он моментально уменьшится в объеме. Варите еще 2 минуты. Снимите кастрюлю с огня и используйте погружной блендер, чтобы превратить содержимое в однородное пюре. Посолите, добавьте 1 чайную ложку семян льна (можно предварительно смолоть их в кофемолке) и щепотку мускатного ореха по вкусу. Перемешайте. Подавайте с горстью тыквенных семечек или с ломтиком подсушенного цельнозернового хлеба.

Этот суп невероятно легкий, но питательный. В 100 г всего 35 ккал.

Полезные советы по выходу из поста

Начинайте с малого: в первые дни после поста избегайте жареного, жирного и острого. Вводите мясо постепенно, начиная с индейки или курицы, а не с красного мяса. Пейте больше чистой воды и травяных чаев, чтобы помочь почкам выводить продукты распада. Ешьте маленькими порциями 5–6 раз в день. Овощи и зелень должны быть основой каждого приема пищи. Не забывайте о ферментированных продуктах — квашеной капусте или кимчи, они восстанавливают микрофлору кишечника.

И главное: прислушивайтесь к своему организму. Если какое-то блюдо вызывает дискомфорт, отложите его на неделю. Плавный выход из поста важнее строгого следования рецептам. Пусть ваше возвращение к обычному питанию будет радостным и здоровым!

