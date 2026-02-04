Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 10:28

В РАН назвали вероятность эпидемии лихорадки чикунгунья в России

Онищенко: выявленный в России случай лихорадки чикунгунья не представляет угрозы

Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Выявленный в России завозной случай лихорадки чикунгунья не представляет эпидемиологической угрозы, заявил академик РАН Геннадий Онищенко. При этом, по его словам, заболевание обычно протекает тяжело — температура до 40 градусов, ломота в суставах, боли в мышцах и голове, передает РИА Новости.

Вероятности эпидемии никакой нет в связи с этим случаем. <…> Передается она (лихорадка чикунгунья. — NEWS.ru) комарами, как вы понимаете, в этот период года комаров у нас не наблюдается, — пояснил Онищенко.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России впервые диагностировали завозной случай лихорадки чикунгунья. В ведомстве уточнили, что заболевшая женщина попала в больницу после отдыха на Сейшельских островах. Россиянка рассказала, что за границей ее часто кусали комары, но она не пользовалась репеллентами. В надзорном органе подчеркнули, что предупреждали о риске завоза этой инфекции из других стран и были готовы к данной ситуации.

До этого стало известно, что комбинация таких патогенов, как птичий грипп, оспа обезьян, краснуха и лихорадка Оропуш, может привести к появлению неизвестного вируса X и новой пандемии уже в 2026 году. Ситуацию осложняют мутации штаммов, их растущая устойчивость к лечению и глобальное снижение уровня вакцинации.

Россия
академики
Геннадий Онищенко
мнения
лихорадки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скандальное задержание чиновников в Сергиевом Посаде попало на видео
В России появилась собственная вакцина от опасного вируса
Ветеринар объяснил, почему кошки так часто манипулируют людьми
Почему не работает WhatsApp 4 февраля: где сбои в России, полная блокировка
Анджелина Джоли обвинила Николь Кидман в «воровстве»
Назван богатейший человек в истории
В Европе испугались маневров российских спутников на орбите
Застрявшие на оторванной льдине рыбаки попали на видео
ИБ-эксперт высказался об идее мониторинга соцсетей подростков
Стоматолог рассказала, кто может заразиться кариесом от поцелуев
В Вашингтоне обеспокоились последними перестановками в элитах КНР
Телефон погибшего в крушении поезда всю ночь звонил его родным
Воробьев показал редкие кадры семейной прогулки
Сотрудники ФСБ нагрянули к завлабораторией научного центра «Вектор»
Алиев и Пашинян отметили прогресс в нормализации двусторонних отношений
Стало известно, зачем Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия
Политолог раскрыл, что ускоряет крах Украины
«Одноклассники» расскажут пользователям об онкологических заболеваниях
«Дикий Запад»: европейский наемник оценил ситуацию на Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 февраля: где сбои в России
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.