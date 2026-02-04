В РАН назвали вероятность эпидемии лихорадки чикунгунья в России

Выявленный в России завозной случай лихорадки чикунгунья не представляет эпидемиологической угрозы, заявил академик РАН Геннадий Онищенко. При этом, по его словам, заболевание обычно протекает тяжело — температура до 40 градусов, ломота в суставах, боли в мышцах и голове, передает РИА Новости.

Вероятности эпидемии никакой нет в связи с этим случаем. <…> Передается она (лихорадка чикунгунья. — NEWS.ru) комарами, как вы понимаете, в этот период года комаров у нас не наблюдается, — пояснил Онищенко.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России впервые диагностировали завозной случай лихорадки чикунгунья. В ведомстве уточнили, что заболевшая женщина попала в больницу после отдыха на Сейшельских островах. Россиянка рассказала, что за границей ее часто кусали комары, но она не пользовалась репеллентами. В надзорном органе подчеркнули, что предупреждали о риске завоза этой инфекции из других стран и были готовы к данной ситуации.

До этого стало известно, что комбинация таких патогенов, как птичий грипп, оспа обезьян, краснуха и лихорадка Оропуш, может привести к появлению неизвестного вируса X и новой пандемии уже в 2026 году. Ситуацию осложняют мутации штаммов, их растущая устойчивость к лечению и глобальное снижение уровня вакцинации.