30 октября 2025 в 12:25

Терапевт предупредил о смертельной опасности скарлатины для взрослых

Терапевт Абызов: скарлатина может спровоцировать у взрослых поражение сердца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У взрослых людей скарлатина может привести к осложнениям, в том числе поражению сердца, нервной системы и почек, заявил RT терапевт Алексей Абызов. По его словам, на первой или второй неделе болезни у пациентов могут развиться отит, синусит, фарингит и даже паратонзиллярный абсцесс.

Течение заболевания у взрослых часто бывает более тяжелым, чем у детей, и сопряжено с высоким риском осложнений. Среди поздних осложнений, которые появляются после второй — четвертой недель от начала скарлатины, те, что характеризуются поражением сердца, нервной системы, суставов и почек, — отметил Абызов.

Он отметил, что распознать скарлатину можно по воспалению миндалин и лихорадке. Для этого заболевания также характерна точечная сыпь розового или темно-красного цвета. Сначала она возникает на шее, груди и животе, а после распространяется по всему телу.

Ранее инфекционист Владимир Неронов заявил, что полиомиелит проявляется симптомами, сходными с ОРВИ или менингитом, однако его отличает асимметричный вялый паралич без потери чувствительности. Он отметил, что симптомы этого заболевания зависят от его формы.

