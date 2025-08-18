Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 11:37

Стало известно, что раздражает работодателей в зумерах

SuperJob: работодателей раздражает, как легко молодежь меняет работу

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Склонность молодых сотрудников часто и легко менять работу раздражает каждого седьмого работодателя, сообщил вице-президент по развитию стратегических партнерств сервиса по поиску работы SuperJob Амир Сараков. По его словам, которые приводит ТАСС, самым трудным в работе с зумерами эйчар-менеджеры считают безответственность и отсутствие дисциплины. Однако сам Сараков уверен, что молодые сотрудники являются двигателем для любого бизнеса.

Каждого седьмого работодателя раздражает, как легко зумеры меняют работу. А мне кажется, что, наоборот, это сильная сторона, — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что четыре из пяти представителей поколения зумеров не готовы работать по традиционному графику 5/2. Опрос проводился в 17 городах России среди 1221 респондента в возрасте от 18 до 28 лет. В числе основных критериев, которые влияют на выбор места работы, участники опроса выделили следующие: уровень заработной платы (речь идет о 35%), возможность профессионального развития (32%). Также 30% зумеров обращают внимание на возможность работать удаленно.

