Гибель ребенка, ликвидация агента Киева: как ВСУ атакуют Россию 27 марта

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, в ночь с 27 на 28 марта было уничтожено более 150 дронов противника. В результате налета на Ярославль погиб ребенок. Как еще ВСУ атакуют регионы России — в материале NEWS.ru.

ВСУ пытались атаковать Россию 155 дронами за ночь

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 28 марта уничтожили более 150 украинских беспилотников, заявило Министерство обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись сразу 17 регионов страны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 27 марта до 07:00 мск 28 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Так, БПЛА удалось ликвидировать над территориями Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской и Орловской областей. Кроме того, дроны были сбиты над Тульской, Ярославской, Новгородской областями, Крымом и Московским регионом.

Атака ВСУ на частный дом под Ярославлем привела к гибели ребенка

Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов в Ярославской области, уничтожив более 30 вражеских дронов. Однако, по предварительным данным, есть жертвы: погиб ребенок, его родители госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил губернатор области Михаил Евраев.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. Его родители в тяжелом состоянии госпитализированы. Пострадала и жительница соседнего дома», — говорится в публикации.

Повреждены несколько жилых домов и торговый объект. Власти пообещали оказать всю необходимую помощь и выплатить компенсации. На территории региона сохраняется угроза, местных жителей просят не подходить к обломкам дронов и звонить по номеру 112.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства ПВО сбили над Брянской областью 53 БПЛА

За прошедшую ночь над Брянской областью сбили 53 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, запущенных со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают оперативные службы.

«Прошедшей ночью над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно — огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 53 вражеских БПЛА самолетного типа», — проинформировал руководитель региона.

Над Ленобластью отразили очередную атаку дронов ВСУ

Средства ПВО и РЭБ уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Первая информация об отражении атаки появилась в 04:50 мск. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

«Над Ленобластью силами ПВО и РЭБ уничтожено четыре БПЛА. Боевая работа продолжается», — говорилось в публикации.

Через 13 минут Дрозденко объявил о перехвате еще 15 дронов противника. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, добавил он.

Курская область пережила 19 артобстрелов ВСУ за сутки

Вооруженные силы Украины 19 раз ударили артиллерией по отселенным районам Курской области за минувшие сутки, заявил глава региона Александр Хинштейн. По его словам, 12 раз на территорию Курщины были сброшены взрывные устройства, сбито 40 беспилотников.

«В период с 09:00 мск 27 марта до 07:00 мск 28 марта сбито 40 вражеских беспилотников различного типа. 19 раз враг применил артиллерию по отселенным районам», — подчеркнул губернатор.

В результате атак повреждены три автомобиля в Рыльске, один — в селе Дурово. В селе Михайловка посечены фасад жилого дома и забор, выбито окно. Кроме того, в селе Сальное Хомутовского района повреждена крыша дома и остекление. Обошлось без жертв и пострадавших, резюмировал Хинштейн.

ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети

Украинский агент попытался подорвать правоохранителя в Ставрополе

Силовики предотвратили теракт в Ставрополе, целью которого был сотрудник правоохранительных органов, заявили в ЦОС ФСБ. По данным службы, 20-летний россиянин действовал по заданию украинских спецслужб. Он погиб при задержании.

Предварительно, молодой человек установил контакт с куратором через мессенджер и собирал информацию о сотруднике правоохранительных органов и его семье. Злоумышленник также извлек из тайника самодельное взрывное устройство для подрыва автомобиля.

В ФСБ добавили, что во время задержания украинский куратор дистанционно привел в действие взрывное устройство, поэтому диверсант погиб. Никто из силовиков и гражданских лиц не пострадал.

Дом вспыхнул в Донецке после налета украинских дронов

Одноэтажный дом загорелся в Донецке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника, заявил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, инцидент произошел в Петровском районе, сведений о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

«В результате ночного попадания ВОП (взрывоопасного предмета. — NEWS.ru) в Петровском районе произошло возгорание одноэтажного дома», — отметил Кулемзин.

