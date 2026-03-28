Командование Вооруженных сил Украины отправляет военнослужащих на позиции в Сумской области для создания видимости их занятости, сообщает ТАСС со ссылкой на пленного инструктора-медика Андрея Миронова. По его словам, такие действия могут быть связаны с нехваткой личного состава.

Как рассказал Миронов, служивший в 5-м отряде 119-й бригады территориальной обороны ВСУ, бойцов направляют на неподготовленные позиции исключительно для имитации присутствия подразделений. Состояние укреплений и блиндажей при этом не учитывается — военнослужащих просто бросают в конкретные точки, где они должны оставить следы пребывания. Миронов считает, что подобная практика может использоваться для сокрытия дефицита личного состава в подразделениях ВСУ.

Ранее двое бойцов ВСУ сообщили, что украинские военные столкнулись с острой нехваткой топлива вследствие операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. По информации западных журналистов, проблемы с обеспечением горючим уже сказались на использовании боевой техники.