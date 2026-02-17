Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 12:55

Работник ЖК грабил жильцов комплекса несколько месяцев

В Москве сотрудника ЖК задержали за ограбления квартир клиентов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Работник гарантийного отдела жилого комплекса «Заречье Парк» в Москве грабил квартиры своих клиентов несколько месяцев, сообщает Telegram-канал «112». Задержание подозреваемого произошло после того, как он проник в квартиру жительницы комплекса 13 февраля.

Жительница ЖК «Заречье Парк» рассказала, что они с мужем получили ключи от квартиры в октябре и сразу сменили замки. 13 февраля девушка пришла домой, вставила ключ и обнаружила, что дверь изнутри закрыта на внутренний запор. Через несколько минут из квартиры выбежал мужчина, прикрывая лицо футболкой. Соседи помогли его задержать до приезда полиции.

Жители утверждают, что это не единичный случай, а серия ограблений. В домовых чатах отмечались случаи, когда по вечерам кто-то дергал ручки дверей, вставлял ключи, если его замечали, оправдывался, что перепутал квартиру. Отмечались отключения электричества, перебои с отоплением. Жильцы предполагают, что таким образом проверяли, кто живет в квартире, а где она пока пустует.

Сотрудники гарантийного отдела могли забирать ключи, делать слепки или использовать оставшиеся после ремонта. После этого квартиры контролировались, а в отсутствие жильцов в них заходили. Сообщается о пропаже денег, техники, а также о том, что в пустых квартирах выкручивали краны.

По предварительным данным, задержанный признался в серии краж. По данным канала, речь может идти 10 эпизодах.

Ранее в МВД России сообщили, что в Красном Селе Ленинградской области 34-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения избил и ограбил 36-летнюю сестру. Нападение произошло в многоквартирном доме на улице Лермонтова. В ходе ссоры с родственницей злоумышленник не просто избил ее, но и отобрал мобильный телефон. После этого мужчина скрылся. Врачи диагностировали у пострадавшей ушибы.

