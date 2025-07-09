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09 июля 2025 в 11:01

Депутат Горячева раскрыла, кто такие сталкеры и чем они опасны

Депутат Горячева: часто сталкеры преследуют жертв не на «любовной почве»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сталкерами могут быть не только бывшие партнеры, но и соседи, пациенты, случайные знакомые или совершенно чужие люди из интернета, заявила в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Ксения Горячева. По ее словам, преследователи могут руководствоваться не только «любовными мотивами».

Сталкерами могут быть кто угодно — бывшие партнеры, соседи, пациенты, случайные знакомые или совершенно чужие люди из интернета. Это не «романтика» и не «ухаживания». И преследуют часто не на «любовной почве», - сказала Горячева.

Депутат добавила, что сталкинг — это насилие, которое проявляется через слежку, угрозы, вторжение в личное пространство, шантаж, вред имуществу и психологическое давление. Она подчеркнула, что жертвы преследователей живут в постоянном страхе.

Ранее Горячева сообщила, что разрабатывает проект закона о возбуждении уголовных дел о причинении здоровью легкого вреда без заявления жертвы. Он предполагает поправки в ч. 2 ст. 115 УК России с внесением нового квалифицирующего признака — нахождение пострадавшего в зависимости (материальной, бытовой или психологической) от обидчика.

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