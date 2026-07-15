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15 июля 2026 в 17:23

«Если пофантазировать»: американист о передаче Киеву лицензии на Patriot

Американист Дудаков усомнился, что США передали Украине лицензии на Patriot

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Соединенные Штаты, скорее всего, не предоставляли Украине лицензии на изготовление ракет Patriot, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, даже если Киев получил необходимое разрешение, это не гарантирует запуск производства.

Думаю, все-таки нужно с долей скепсиса воспринимать все эти заявления украинских лоббистов [о передаче Киеву лицензий на производство Patriot]. Они часто любят выдавать желаемое за действительное. Но если пофантазировать, то действительно нельзя исключать, что американцы могут их предоставить. Другое дело, что лицензии, как мы понимаем, не равны возможности производить эти самые ракеты. Например, уже несколько лет назад та же Германия получила право на производство PAC-2, правда, предыдущего поколения. И оно, судя по всему, начнет работать только в 2027 году, — высказался Дудаков.

Он также подчеркнул, что технологическая инфраструктура Украины значительно пострадала. При этом, по словам политолога, страна испытывает серьезные трудности с обеспечением электроэнергией.

Если какие-либо производства американских ракет появятся [на Украине], то это будет, очевидно, одной из первоочередных целей для российских военно-космических сил. Поэтому вероятность, что это произойдет, крайне мала. Для [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) передача этих лицензий, если это в принципе произойдет, может быть попыткой умыть руки. Он может условно сказать: «Мы вам лицензии передали — то, к чему вы так давно стремились. А дальше это уже ваши проблемы. Если вы не можете произвести те самые ракеты, это уже не мои проблемы», — заключил Дудаков.

Ранее сообщалось, что военно-промышленный комплекс США не смог резко нарастить производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Стремительные поставки в Украину помешали достичь плановых показателей.

Европа
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ракеты
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