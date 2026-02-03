Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 10:39

Вулкан Шивелуч получил красный код авиационной опасности

Вулкан Шивелуч на Камчатке выпустил пепельный столб высотой 11,5 км

Фото: Юрий Демянчук/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

На Камчатке код авиационной опасности, объявленный из-за активности вулкана Шивелуч, достиг наивысшего — красного, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) в своем Telegram-канале. Вулкан выбросил пепел на высоту 11,5 км.

Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 11,5 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 80 километров на северо-запад от вулкана. Авиационный цветовой код повысился до красного, — говорится в сообщении.

Шивелуч — это действующий вулкан на Камчатке, который включает в себя три основных элемента: Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный Молодой Шивелуч. Возраст этого вулканического комплекса составляет около 60–70 тыс. лет. Шивелуч расположен примерно в 50 км от поселка Ключи, который находится в Усть-Камчатском округе, и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.

Ранее сообщалось, что Шивелуч проявил высокую активность, выбросив пепел на высоту около девятки километров над уровнем моря. Из-за пеплопада для авиации был объявлен оранжевый код опасности.

Камчатка
вулканы
опасность
выбросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе заявили о беспокойстве Ирана после падения «стены страха»
Подозреваемого в убийстве мальчика доставят в суд 3 февраля
В США узнали о готовности Ирана пойти на большую уступку
Четырехлетняя девочка погибла на глазах матери
Стало известно, что грозит убийце девятилетнего Паши в Санкт-Петербурге
В МИД России исключили демарши за полтора дня до истечения срока ДСНВ
Маск заявил о начале в США гражданской войны
Дети депутата Госдумы Дорошенко фигурируют в уголовном деле о мошенничестве
В Госдуме предложили ввести субсидии на ЖКХ за помощь в уборке снега
Известный 26-летний бодибилдер умер во сне
«Лечение рака без химиотерапии»: глава РАН рассказал о прорывной разработке
Жительница Новосибирска хочет добиться компенсации за смерть дочери в ДТП
На Западе решили, как будут отвечать на нарушение перемирия на Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 февраля: где сбои в России
Диброва рассказала, как подбирает свой гардероб
Криминалист ответил, кто мог подтолкнуть ученика к нападению на школу в Уфе
Вулкан Шивелуч получил красный код авиационной опасности
Бывший завод General Motors в Шушарах больше не простаивает
Ученик гимназии в Уфе поделился пугающими подробностями нападения на школу
Погода в Москве во вторник, 3 февраля: мороз ослабнет уже к вечеру?
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.