Вулкан Шивелуч получил красный код авиационной опасности

На Камчатке код авиационной опасности, объявленный из-за активности вулкана Шивелуч, достиг наивысшего — красного, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) в своем Telegram-канале. Вулкан выбросил пепел на высоту 11,5 км.

Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 11,5 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 80 километров на северо-запад от вулкана. Авиационный цветовой код повысился до красного, — говорится в сообщении.

Шивелуч — это действующий вулкан на Камчатке, который включает в себя три основных элемента: Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный Молодой Шивелуч. Возраст этого вулканического комплекса составляет около 60–70 тыс. лет. Шивелуч расположен примерно в 50 км от поселка Ключи, который находится в Усть-Камчатском округе, и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.

Ранее сообщалось, что Шивелуч проявил высокую активность, выбросив пепел на высоту около девятки километров над уровнем моря. Из-за пеплопада для авиации был объявлен оранжевый код опасности.