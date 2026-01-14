Блогер Анастасия Ивлеева оставила девичью фамилию после второго замужества, следует из постов в ее аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, когда она пришла вместе с мужем оформить читательский билет в Российской национальной библиотеке, там уже был билет от 2009 года с ее фамилией.

Мы пригнали с мужем получать читательские билеты <…>. И когда я зашла фоточку щелкнуть и зарегаться, мне сказали, что билетик-то уже имеется, с 2009 года. Но, разумеется, устарел, — написала Ивлеева.

Также она показала старую фотографию, сохранившуюся в библиотеке. Для сравнения она опубликовала фото и нового читательского билета.

Ранее сообщалось, что Ивлеева имеет налоговую задолженность перед Федеральной налоговой службой по своему ИП в размере 53 тыс. рублей. Прежде блогер погасила крупный налоговый долг в размере 11,3 млн рублей. В 2024 году Тверской суд Москвы оштрафовал ее на 50 тыс. рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе.