Синоптик назвала 10 регионов, где в первую неделю апреля пройдут снегопады Синоптик Паршина: в начале апреля снег пойдет в Сибири и на северо-западе России

На неделе с 30 марта по 5 апреля в некоторых районах России ожидаются снегопады, сообщила NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, речь идет о Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Мурманской, Архангельской и Вологодской областях, а также Республике Алтай, Тыве, Хакасии.

В Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Мурманской областях прогнозируются дожди и снег. В Архангельской и Вологодской областях также пройдут снегопады, по ночам там будет холодно — до −6 градусов. Снег ожидается также в Республике Алтай, Тыве, Хакасии: там похолодает до −15 градусов, — рассказала Паршина.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что экстремальные погодные явления в Москве в будущем начнут происходить все чаще и чаще. По его словам, каждые 10 лет их количество будет увеличиваться на 20–40%, что является одним из результатов глобального изменения климата. Синоптик уточнил, что этот прогноз касается не только столичного региона, но и всей России.