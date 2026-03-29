29 марта 2026 в 11:24

Синоптик назвала 10 регионов, где в первую неделю апреля пройдут снегопады

Синоптик Паршина: в начале апреля снег пойдет в Сибири и на северо-западе России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
На неделе с 30 марта по 5 апреля в некоторых районах России ожидаются снегопады, сообщила NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, речь идет о Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Мурманской, Архангельской и Вологодской областях, а также Республике Алтай, Тыве, Хакасии.

В Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Мурманской областях прогнозируются дожди и снег. В Архангельской и Вологодской областях также пройдут снегопады, по ночам там будет холодно — до −6 градусов. Снег ожидается также в Республике Алтай, Тыве, Хакасии: там похолодает до −15 градусов, — рассказала Паршина.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что экстремальные погодные явления в Москве в будущем начнут происходить все чаще и чаще. По его словам, каждые 10 лет их количество будет увеличиваться на 20–40%, что является одним из результатов глобального изменения климата. Синоптик уточнил, что этот прогноз касается не только столичного региона, но и всей России.

погода
холод
синоптики
снега
Степанида Королева
Максим Ширяев
Наступление ВС РФ на Харьков 29 марта: диверсанты под наркотиками, Купянск
Богомаз раскрыл последвия подлых ударов ВСУ
Ученицу Шабутдинова обвинили в хищениях на обучении «будущих миллионеров»
В Петербурге временно закрыли небо над Пулково
Школьниц разбросало по тротуару во время страшного ДТП в Омске
Появилась надежда на возобновление работы Telegram в России
Михалков раскрыл, как Ефремов добивался возвращения на сцену
Украинские диверсанты под Купянском оказались наркоманами
Двухлетняя девочка умерла при пожаре в Хотьково
Власти пообещали помощь жителям дома в Ярославле, где спасли 68 человек
Трампа обвинили в попытках ввергнуть мир в «новую ядерную эру»
Мошенники начали вымогать деньги через поддельные приложения
Женщина обнаружила на счету более $1 млн и отказалась от них
Стало известно о погибших при атаке США и Израиля по портовому городу
Синоптик назвала 10 регионов, где в первую неделю апреля пройдут снегопады
Семенович сделала заявление по поводу свадьбы с Шреером
Двое изменщиков устроили самый абсурдный суд в Челябинске
Американка отсудила $14 млн за мороженое с железным «сюрпризом»
Почему не работает Telegram сегодня, 29 марта: сбои, когда заблокируют
Атака ВСУ на Ленобласть 29 марта: что с портом Усть-Луга, где были удары
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
