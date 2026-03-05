Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 23:01

Забудьте про тяпки и лейки, эти цветы для лентяев растут без рассады и полива: бросил семена и забыл

Фото: D-NEWS.ru
Для дачников, которые хотят красивый сад без лишних усилий, существуют цветы, которые достаточно один раз бросить семенами на клумбу — и они вырастут сами, радуя глаз все лето.

В топе таких растений — календула, чьи яркие оранжевые и желтые соцветия не только украшают сад, но и отпугивают вредителей, а ее семена легко собирать и сеять где угодно. Настурция — еще один фаворит: ее крупные семена быстро всходят, она цветет огненными шапками до заморозков. Эшшольция создает нежные шелковистые ковры пастельных оттенков и прекрасно размножается самосевом.

Космея с ее ажурной листвой и трогательными ромашками розовых и белых тонов вырастает в пышные кусты без всякого ухода. А васильки и иберис добавят клумбе естественного очарования. Забудьте про тяпки и лейки! Все эти цветы созданы для лентяев, они растут без рассады и полива. Бросил семена и забыл!

Ранее был назван цветок, который может расти даже в глухой тени.

Проверено редакцией
