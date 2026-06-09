Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 03:36

Забудьте про календулу: 5 оранжевых многолетников на замену — цветут все лето в любой точке России

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вы хотите заменить календулу чем-то более эффектным и при этом неприхотливым, обратите внимание на многолетники с ярко-оранжевыми соцветиями, которые будут радовать вас долгие годы без ежегодного посева.

Гайлардия: ее двухцветные ромашки (желто-оранжево-красные) распускаются с июля до самых заморозков. Растение достигает 50–80 см в высоту, засухоустойчиво и не любит только застоя воды.

Гелениум — его насыщенно-оранжевые цветки с коричневой серединкой цветут с июля по октябрь, а высота куста варьируется от 50 до 150 см.

Фото: D-NEWS.ru

Если хочется экзотики, посадите крокосмию — ее изящные ярко-оранжевые цветки на тонких стеблях цветут с середины лета до сентября и отлично стоят в срезке до двух недель.

Рудбекия рассеченная «Золотой шар» — это классика, но существуют и оранжевые сорта, например Cherry Brandy с красно-оранжевыми лепестками, цветущие с июля по сентябрь.

Наконец, купальница азиатская — ее нежные округлые оранжевые цветки распускаются уже в мае и радуют глаз 20–25 дней, растение идеально для влажных участков и прекрасно зимует без укрытия даже в Сибири.

Ранее был назван куст на замену сирени и черемухе: цветет россыпью белых жемчужин.

Проверено редакцией
Читайте также
В Минпросвещения сделали заявление о школьных реформах
Общество
В Минпросвещения сделали заявление о школьных реформах
В Госдуме назвали профессии, которые исчезнут из-за ИИ
Общество
В Госдуме назвали профессии, которые исчезнут из-за ИИ
Посадите в июне — все лето сад в белоснежных шапках с золотым глазком. Многолетник цвета первого снега для изящных клумб
Общество
Посадите в июне — все лето сад в белоснежных шапках с золотым глазком. Многолетник цвета первого снега для изящных клумб
Словно кто-то выткал на вашей земле персидский ковер с пурпурным узором. Сорт для тех, кто ценит цветы-долгожители
Общество
Словно кто-то выткал на вашей земле персидский ковер с пурпурным узором. Сорт для тех, кто ценит цветы-долгожители
Сажаете — и сад сияет лиловыми свечами и пурпурными метелками: 5 фиолетовых многолетников
Общество
Сажаете — и сад сияет лиловыми свечами и пурпурными метелками: 5 фиолетовых многолетников
Общество
цветы
растения
многолетники
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, когда жара в офисе дает право не работать
В аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Сочи остался без авиасообщения
«Можно унижать»: в Польше высказались об отношениях с Киевом
Вице-президент США высказался о сделке с Ираном и реакции Израиля
Никакой пощады заводам БПЛА: как РФ накажет ВСУ за атаку на крымский поезд
Эксперт объяснил, как освоение Арктики влияет на развитие технологий
РФ и Белоруссия готовы использовать ядерное оружие
Развожаев объявил об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
В Минпросвещения сделали заявление о школьных реформах
«Надо с чего-то начать». В России хотят запретить вейпы: чем они опасны
Три человека попали в больницу после ДТП с перевернувшейся BMW в Москве
В Госдуме назвали профессии, которые исчезнут из-за ИИ
Экзамен в автошколах России может получить новый этап проверки
«Плевок в лицо». Зеленский умудрился поссориться с Польшей: в чем причина
Пентагон внес Alibaba в черный список
В Харькове прогремели мощные взрывы
Небензя назвал открытое письмо Зеленского Путину неуклюжей провокацией
ВС РФ усилили давление на ВСУ в Константиновке
Прилепин высказался о патриотических праздниках в России
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.