Забудьте про календулу: 5 оранжевых многолетников на замену — цветут все лето в любой точке России

Если вы хотите заменить календулу чем-то более эффектным и при этом неприхотливым, обратите внимание на многолетники с ярко-оранжевыми соцветиями, которые будут радовать вас долгие годы без ежегодного посева.
Гайлардия: ее двухцветные ромашки (желто-оранжево-красные) распускаются с июля до самых заморозков. Растение достигает 50–80 см в высоту, засухоустойчиво и не любит только застоя воды.
Гелениум — его насыщенно-оранжевые цветки с коричневой серединкой цветут с июля по октябрь, а высота куста варьируется от 50 до 150 см.
Если хочется экзотики, посадите крокосмию — ее изящные ярко-оранжевые цветки на тонких стеблях цветут с середины лета до сентября и отлично стоят в срезке до двух недель.
Рудбекия рассеченная «Золотой шар» — это классика, но существуют и оранжевые сорта, например Cherry Brandy с красно-оранжевыми лепестками, цветущие с июля по сентябрь.
Наконец, купальница азиатская — ее нежные округлые оранжевые цветки распускаются уже в мае и радуют глаз 20–25 дней, растение идеально для влажных участков и прекрасно зимует без укрытия даже в Сибири.
Ранее был назван куст на замену сирени и черемухе: цветет россыпью белых жемчужин.