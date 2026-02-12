Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 20:54

Фарш, творожный сыр и ананас: это сочетание звучит странно, но на вкус просто волшебно — больше никаких котлет

Фото: D-NEWS.ru
Кажется, что творожный сыр и ананас в мясном блюде — это странно. Но при запекании они создают нежнейшую кремовую начинку, которая делает куриный фарш невероятно сочным.

Для гнезд мне понадобится: куриный фарш (700 г), лук (1 шт.), морковь (120 г), творожный сыр (200 г), консервированный ананас (200 г), моцарелла (150 г), соль, перец, специи.

Лук мелко рублю, морковь натираю на мелкой терке. Смешиваю куриный фарш с луком и морковью, добавляю соль, перец и любимые специи (отлично подойдет паприка или сушеный чеснок). Тщательно вымешиваю фарш. Ананасы нарезаю небольшими кусочками, если использую кольца. Творожный сыр лучше слегка охладить, чтобы было легче формировать шарики. Формирую гнезда: из фарша делаю лепешку, в центр кладу чайную ложку творожного сыра, несколько кусочков ананаса и щепотку тертой моцареллы. Аккуратно защипываю края, формируя шарик, затем делаю углубление пальцем в центре, создавая форму гнезда. Выкладываю гнезда в форму для запекания, слегка смазанную маслом. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. За 5 минут до готовности можно посыпать дополнительной моцареллой. Подаю горячими с любым гарниром — рисом, картофельным пюре или свежими овощами.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
