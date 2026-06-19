«Ученики теперь мои коллеги»: Москвина о мотивации воспитанников-чемпионов

«Ученики теперь мои коллеги»: Москвина о мотивации воспитанников-чемпионов

Знаменитому тренеру по фигурному катанию Тамаре Москвиной 26 июня исполнится 85 лет. Специалист воспитала огромное количество олимпийских чемпионов, победителей первенств мира и Европы. Москвина до сих пор тренирует в собственной школе в Санкт-Петербурге. В интервью NEWS.ru она назвала основные тренды современного фигурного катания, рассказала, как относится к смене спортивного гражданства, и объяснила, почему до сих пор остается в профессии.

«Стараюсь, чтобы наши ученики успешно вернулись на международную арену»

— Какие основные тренды фигурного катания вы выделили бы?

— Увеличение технической сложности программ, увеличение артистической и художественной составляющей. Тренды остаются прежними на все времена.

— Насколько прибавили иностранные фигуристы за время отсутствия россиян на международных соревнованиях? (Российские спортсмены отстранены от турниров Международной федерации фигурного катания (ISU) после начала специальной военной операции на Украине. — NEWS.ru)

— Когда наши выйдут на соревнования, тогда будет видно. А как сравнивать? Одни соревнования в одной стране, другие — в другой? Очень сложно сравнить выступления спортсменов, когда они катаются в разных соревнованиях в разное время сезона.

— Вы воспитали большое количество учеников-фигуристов: Елену Бережную, Антона Сихарулидзе, Оксану Казакову, Артура Дмитриева и многих других. Поддерживаете ли с ними связь?

— Звонят, если есть возможность, пишут. Кто хочет, тот и поддерживает. А так я отвечаю всем и пытаюсь со всеми поддерживать связь. Это хорошо, когда сохраняются связи между тренером и спортсменом. Тем более что многие теперь не наши бывшие ученики, а коллеги.

Артур Дмитриев Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

— Вы до сих пор успешно тренируете. В чем ищете мотивацию в работе?

— Я слежу за всеми соревнованиями не только в этом, но и в других видах спорта. Слежу за достижениями науки, техники, политики и всем, что можно применить в своей работе.

— Какой совет вы можете дать молодым тренерам?

— Дерзайте, изучайте то, что было до вас, берите новое и любите дело, которым занимаетесь.

— Как лучше всего выстраивать отношения со своими подопечными?

— Чтобы они были хорошими, продуктивными, положительно настроенными, оптимистичными и результативными.

— За последние годы участились случаи смены спортивного гражданства. Это происходит из-за высокой конкуренции в России?

— Мне некогда разбираться в мотивах. Я стараюсь тщательно следить за развитием спорта и того, что происходит в мире, и стараюсь сделать так, чтобы наши ученики продолжали оставаться сильнейшими в мире. Вернее, чтобы они были готовы к успешному возвращению на международную арену.

— Какая у вас главная победа в жизни?

— Интересная жизнь — это раз. Семья, дети, муж. Это даже не победа, а естественное течение.

— Как планируете отмечать 85-летие?

— Постараюсь тихо вспомнить, сколько мне лет в этот день.

Кого сейчас тренирует Тамара Москвина

Москвина занимается тренерской работой с 1962 года. Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной был открыт в 2017 году. Тамара Николаевна — самый успешный тренер в парном катании в мире, ее пары завоевали более 60 медалей чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр.

Тамара Москвина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самые известные бывшие ученики Москвиной: олимпийские чемпионы 1984 года, трехкратные победители европейских первенств Елена Валова и Олег Васильев, олимпийские чемпионы 2002-го, неоднократные победители мировых и европейских первенств Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, олимпийские чемпионы 1998-го Оксана Казакова и Артур Дмитриев, двукратные призеры чемпионатов мира Юко Кавагути и Александр Смирнов.

Сейчас Москвина тренирует одну из сильнейших российских спортивных пар — Анастасию Мишину и Александра Галлямова. Они трижды становились чемпионами России. В школе Москвиной также тренируется участник Олимпиады-2026 Петр Гуменник. Он работает под руководством Вероники Дайнеко.

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