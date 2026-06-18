«Дерзайте»: Москвина дала ценный совет молодым тренерам

Тренер по фигурному катанию Татьяна Москвина считает, что молодые специалисты в первую очередь должны любить дело, которым они занимаются. В интервью NEWS.ru она призвала их использовать новые методики в профессии.

Дерзайте, изучайте то, что было до вас, берите новое и любите дело, которым занимаетесь, — сказала Москвина.

Москвиной 26 июня исполнится 85 лет. Специалист воспитала огромное количество олимпийских чемпионов, победителей первенств мира и Европы. Москвина до сих пор тренирует в собственной школе в Санкт-Петербурге.

Самые известные бывшие ученики специалиста: олимпийские чемпионы 1984 года, трехкратные победители европейских первенств Елена Валова и Олег Васильев, олимпийские чемпионы 2002-го, неоднократные победители мировых и европейских первенств Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, олимпийские чемпионы 1998-го Оксана Казакова и Артур Дмитриев, двукратные призеры чемпионатов мира Юко Кавагути и Александр Смирнов. Сейчас Москвина тренирует одну из сильнейших российских спортивных пар Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

Ранее Москвина рассказала, что внимательно следит за всеми соревнованиями не только в фигурном катании, но и в других видах спорта. Она также наблюдает за достижениями науки и техники, которые можно применить в своей профессии.