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18 июня 2026 в 12:11

Тренер Москвина рассказала об отношениях с бывшими учениками

Москвина заявила, что старается поддерживать связь со всеми своими учениками

Тамара Москвина Тамара Москвина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина в интервью NEWS.ru рассказала, что старается поддерживать связь со всеми своими учениками. Специалист отметила, что сейчас некоторые из них являются ее коллегами.

Звонят, если есть возможность, пишут. Кто хочет, тот и поддерживает. А так я отвечаю всем и пытаюсь со всеми поддерживать связь. Это хорошо, когда сохраняются связи между тренером и спортсменом. Тем более что многие теперь не наши бывшие ученики, а коллеги, — сказала она.

Москвина занимается тренерской работой с 1962 года. Она является самым успешным тренером в парном катании в мире, ее пары завоевали более 60 медалей чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. Сейчас Москвина тренирует одну из сильнейших российских спортивных пар Анастасию Мишину и Александра Галлямова. Они трижды становились чемпионами России.

Ранее Москвина рассказала, что внимательно следит за всеми соревнованиями не только в фигурном катании, но и в других видах спорта. Она также наблюдает за достижениями науки и техники, которые можно применить в своей профессии.

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