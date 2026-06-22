Меры против искусственного ажиотажа на бензин вводят в Омской области

Меры против искусственного ажиотажа на бензин вводят в Омской области Хоценко: в Омской области вводятся меры против спекуляции на АЗС

В Омской области вводятся временные ограничения на заправку топливом на автозаправочных станциях региона, сообщил губернатор Виталий Хоценко в своих социальных сетях. По его словам, меры направлены на предотвращение искусственного ажиотажа и спекуляции.

Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции принят ряд важных решений: на АЗС заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля, вводятся ограничения по литражу: 40 л — бензин, 80 л — дизельное топливо, — написал глава региона.

Для трассовых АЗС установлены лимиты: 40 литров бензина и 200 литров дизеля. Ограничений на сжиженные углеводородные газы нет.

Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против трех нефтетрейдеров по подозрению в координации действий на биржевых торгах. Регулятор усматривает признаки антиконкурентного соглашения, направленного на систематическое извлечение сверхдоходов за счет перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам.

До этого стало известно, что с 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет продаваться только государственным службам.