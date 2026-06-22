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22 июня 2026 в 23:45

Трамп сообщил, на что пойдут размороженные деньги Ирана

Трамп: размороженные деньги Ирана потратят на закупку продовольствия в США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Размораживаемые активы Ирана будут использованы для закупки продовольствия у Соединенных Штатов, заявил президент Дональд Трамп журналистам пресс-пула Белого дома во время обсуждения переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Республиканец уточнил, что эти средства будут направлены на приобретение у американских плантаторов кукурузы и сои.

Размораживаемые средства будут направляться на закупку продовольствия. И продовольствие будет приобретаться эксклюзивно через Соединенные Штаты, у наших фермеров, — сказал Трамп.

Ранее министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявлял, что стороны в рамках переговоров достигли договоренности о снижении уровня обогащения имеющихся у Тегерана запасов урана. Дипломат отдельно подчеркнул, что в настоящее время все иранские ядерные материалы по-прежнему надежно размещены под землей.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что диалог США и Ирана в Швейцарии не позволит урегулировать все разногласия. По его словам, встречи делегаций дали возможность решить наиболее важные для каждой стороны вопросы.

США
Иран
замороженные активы
продовольствие
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