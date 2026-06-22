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22 июня 2026 в 22:45

Одесские чиновники присвоили $267 тыс. вместо ремонта детского центра

БЭБ: чиновников в Одессе уличили в хищении $267 тыс. при ремонте детского центра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) сообщило о разоблачении схемы хищения бюджетных средств в Одессе. Чиновники городского совета и директор строительной компании обвиняются в завладении $267 тыс. (23,9 млн рублей) при ремонте заведения детского и юношеского творчества.

В 2019 году управление капитального строительства заключило договор с подрядчиком на ремонт здания центра. В 2020 году был объявлен новый тендер на сумму $1,01 млн (9,4 млн рублей), победителем которого вновь стала та же фирма.

По данным следствия, подрядчик совместно с должностными лицами вносил ложные сведения в акты: часть работ не выполнялась, материалы покупались дешевле, стоимость завышалась, а в отчетность включались несуществующие работы и оборудование. Должностное лицо подписывало подложные акты, что позволило перечислить бюджетные средства.

Ущерб нанесен территориальной общине города. Одному фигуранту грозит до шести лет, бывшему и действующему директорам фирмы — до 12 лет. Двое объявлены в розыск. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что глава регионального отделения фонда социальной защиты лиц с инвалидностью в Закарпатской области на западе Украины вместе с сообщницей похитил бюджетные средства, выделенные на изготовление протезов для военных и гражданских лиц. По версии следствия, подозреваемым удалось завладеть $13 тыс. (937 тыс. рублей).

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