Незаконное пребывание президента Украины Владимира Зеленского у власти, по мнению исполняющего обязанности постоянного представителя России при ООН Анны Евстигнеевой, поддерживается только продолжающимися военными действиями. Она сделала это заявление во время заседания Совета Безопасности ООН. Евстигнеева отметила, что Зеленский фактически стал политической фигурой, чье пребывание у власти давно незаконно.

На этом фоне наполненные злорадством его заявления о России выглядят как жалкая попытка отвлечь внимание от собственного политического банкротства, — сказала российский дипломат.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Зеленский избегает визита в Москву для мирных переговоров из-за страха за свое политическое будущее. По его словам, украинский президент уже не раз получал приглашения от российского лидера Владимира Путина, но всегда отказывался.

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен подверг сомнению заявление Зеленского, что Киев будет утверждать кандидатуру представителя Евросоюза на переговорах с Россией. По мнению эксперта, Альянс на протяжении семи лет использовал политика в качестве инструмента для ведения борьбы «до последнего украинца».