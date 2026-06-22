В Армении запустили процесс национализации энергосетей

Правительство Армении разработало проект постановления о национализации компании «Электрические сети Армении», принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну. Этот шаг предполагает признание преобладающего общественного интереса в отношении 100% акций предприятия.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявлял о необратимости процесса национализации «Электросетей Армении», даже несмотря на два решения международного арбитража, вынесенные в обратную сторону. В проекте решения, опубликованном на портале e-draft.am, прописано, что общественный интерес преобладает над интересами собственников отчуждаемого имущества. Кроме того, документ указывает на то, что лицензия ЗАО «Электрические сети Армении» приостановлена комиссией по регулированию общественных услуг республики.

В проекте подчеркивается, что распределение электроэнергии является жизненно важной коммунальной услугой, а электрические распределительные сети относятся к стратегической инфраструктуре, сбой в работе которой может привести к серьезным социальным и экономическим последствиям, а также проблемам в сфере безопасности. Правительство намерено закрепить в постановлении, что Республика Армения в лице министра территориального управления и инфраструктуры должна стать приобретательницей акций компании.

Ранее Карапетян заявил о начале процесса консолидации оппозиционных сил в стране. Других подробностей о формате объединения политик не привел.