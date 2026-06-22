Футболисты-уголовники, притеснения Ирана, сексизм на ТВ: скандалы ЧМ-2026

В США, Мексике и Канаде продолжается групповой этап чемпионата мира по футболу. Какие скандалы произошли на второй неделе мундиаля — в материале NEWS.ru.
Высокие цены на билеты
ЧМ-2026 доступен не всем обычным болельщикам: цена билетов на финальный матч турнира начинается с $2030 (149 тысяч рублей). Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс назвал североамериканский мундиаль «фиаско для футбола».
«Две тысячи долларов за билет на финал в средней ценовой категории — к чему это все приведет? Я всегда был сторонником коммерциализации футбола, но не в такой экстремальной форме», — сказал Хенесс.
Стоимость билетов на матчи чемпионата мира — 2026 варьируется от $60 (около 5500 рублей) за места на верхних ярусах до $10 990 (около 1 млн рублей) за премиальные категории на финал.
«Несгибаемый» Иран
После двух туров Иран может впервые в истории выйти в плей-офф ЧМ, несмотря на все ограничения со стороны США. Например, игроки получили визы лишь за 10 дней до начала турнира, но с условием въезда на территорию США только в день матча и отлета сразу после игры. Перед матчем с Бельгией на это пожаловался главный тренер Амир Галенои. Также он заявил, что ФИФА обещала его команде организовать рейс из Мексики, но не сделала этого.
США могут использовать ЧМ-2026 для давления на Иран, заявил NEWS.ru иранский журналист-международник Хаял Муаззин. По его словам, действия американского правительства уже серьезно подорвали имидж Вашингтона в глазах мирового сообщества, и вероятность новых провокаций остается весьма высокой.
«Нельзя исключать попыток новых провокаций и в отношении иранской сборной по футболу на чемпионате мира. Сейчас можно наблюдать, как среди зрителей отдельные сторонники изгнанного наследного принца Ирана Резы Пехлеви, связанные с кругами, поддерживающими США и сионистский режим, предпринимают действия откровенно провокационного характера. Учитывая политическую напряженность вокруг Исламской Республики, чемпионат мира может использоваться как инструмент информационного и политического давления. Поэтому любые подобные инциденты требуют особого внимания со стороны организаторов турнира и международных спортивных структур», — пояснил Муаззин.
После игры с Бельгией футболисты Ирана оставили в раздевалке послание с пожеланием мира.
«Мы приехали в Лос-Анджелес с гордостью, соревновались с честью и уезжаем с достоинством. Спасибо, Лос-Анджелес, за ваше гостеприимство. И спасибо каждому иранцу, который отдал свое сердце, голос и душу за Иран за эти 180 минут. Пусть мир, уважение и дружба воцарятся между всеми народами», — гласило письмо.
Футболисты-уголовники
Полузащитника сборной Ганы Томаса Парти не пустили в Канаду на матч против Панамы. В Великобритании футболиста подозревают в изнасиловании четырех женщин в период с 2020 по 2022 год. Парти не признал себя виновным. Он подал апелляцию, но ее не удовлетворили. Ожидается, что 23 июня в матче второго тура против Англии он будет доступен: встреча пройдет в Бостоне (США), а Парти запрещено посещать только Канаду.
Еще один скандал разразился вокруг защитника сборной Марокко Ашрафа Хакими. Апелляционный суд Версаля отклонил его апелляцию, и уголовное дело об изнасиловании будет передано в суд. Сам футболист, узнав об этом во время чемпионата мира, заявил в соцсетях: «Я ждал этого суда с первого дня. Наконец-то я смогу говорить». Когда Хакими выходил на поле в матче против Шотландии, часть болельщиков встретила его свистом.
«Казахстан» на чемпионате мира
На американском ТВ не обошлось без курьезных моментов. Комментатор матча Джек Оутли во время трансляции матча Узбекистан — Колумбия на телеканале Fox Sports назвал дебютанта чемпионатов мира сборную Узбекистана командой Казахстана. Его ошибку быстро заметили зрители и растиражировали в соцсетях.
Сексист с «Матч ТВ»
Во время одного из эфиров «Матч ТВ» после матча Чехия — ЮАР (1:1) ведущий Андрей Романов заявил, что женщины-арбитры должны проходить «более жесткое сито отбора, как и женщины-водители, с точки зрения того, как они ведут себя на дороге». Встречу обслуживала бригада во главе с Тори Пенсо.
После волны критики ему пришлось извиняться. В своих социальных сетях Романов написал, что выбрал неудачную формулировку. Журналист подчеркнул, что в том же эфире они отметили уверенную работу Пенсо. Он напомнил, что американка стала всего второй женщиной в истории, работавшей главным судьей на мужском чемпионате мира.
Тренер Сенегала без зарплаты
У сборной Сенегала возникли серьезные организационные проблемы. Футболисты остались недовольны условиями проживания в США: им самим приходится заказывать еду в отель. Игроки не получили премиальные за квалификацию и Кубок африканских наций, а главный тренер Пап Тиав работает без контракта и зарплаты уже около пяти месяцев.
Историческое удаление
Полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон стал первым футболистом в истории, который был удален за прикрытый рот рукой во время конфликтной ситуации. Инцидент произошел в концовке первого тайма матча с Турцией (1:0). Перед уходом команд на перерыв Альмирон что-то сказал защитнику турецкой сборной Мерту Мюльдюру. Парагвайца удалили спустя несколько минут после вмешательства судей VAR (система видеопомощи арбитрам).
Официально это правило называется «правило Престианни». Такому решению способствовал инцидент между форвардом «Бенфики» Джанлукой Престианни и нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором в матче Лиги чемпионов. Согласно обновленным правилам ФИФА, теперь арбитры должны наказывать футболистов красной карточкой за рот, прикрытый рукой или плечом. Несмотря на удаление, сборная Парагвая одержала победу и набрала первые три очка на турнире. Турция же лишилась всех шансов на выход в плей-офф чемпионата мира — 2026.
Журналистку отстранили за критику футболиста
Французская медиагруппа L'Equipe отстранила журналистку Франс Пьеррон после ее резких высказываний в адрес бельгийского футболиста Жереми Доку. Поводом для критики стало желание игрока покинуть расположение сборной, чтобы присутствовать на родах супруги. Пьеррон заявила, что сотни футболистов мечтают оказаться на месте Доку, а он намерен отправиться туда, где отец бесполезен.
В руководстве L'Equipe подчеркнули, что дистанцируются от подобных заявлений, принесли официальные извинения футболисту, а также всем, кого задели эти слова. В настоящее время Доку не может участвовать в матчах за сборную из-за рецидива респираторной инфекции.
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