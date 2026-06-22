Футболисты-уголовники, притеснения Ирана, сексизм на ТВ: скандалы ЧМ-2026

Судья Тори Пенсо (в центре) показывает желтую карточку игроку во время матча между сборными Чехии и Южной Африки на чемпионате мира по футболу FIFA 2026

В США, Мексике и Канаде продолжается групповой этап чемпионата мира по футболу. Какие скандалы произошли на второй неделе мундиаля — в материале NEWS.ru.

Высокие цены на билеты

ЧМ-2026 доступен не всем обычным болельщикам: цена билетов на финальный матч турнира начинается с $2030 (149 тысяч рублей). Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс назвал североамериканский мундиаль «фиаско для футбола».

«Две тысячи долларов за билет на финал в средней ценовой категории — к чему это все приведет? Я всегда был сторонником коммерциализации футбола, но не в такой экстремальной форме», — сказал Хенесс.

Стоимость билетов на матчи чемпионата мира — 2026 варьируется от $60 (около 5500 рублей) за места на верхних ярусах до $10 990 (около 1 млн рублей) за премиальные категории на финал.

«Несгибаемый» Иран

После двух туров Иран может впервые в истории выйти в плей-офф ЧМ, несмотря на все ограничения со стороны США. Например, игроки получили визы лишь за 10 дней до начала турнира, но с условием въезда на территорию США только в день матча и отлета сразу после игры. Перед матчем с Бельгией на это пожаловался главный тренер Амир Галенои. Также он заявил, что ФИФА обещала его команде организовать рейс из Мексики, но не сделала этого.

Игроки сборной Ирана перед матчем c Бельгией на чемпионате мира по футболу FIFA 2026 Фото: Mao Siqian/XinHua/Global Look Press

США могут использовать ЧМ-2026 для давления на Иран, заявил NEWS.ru иранский журналист-международник Хаял Муаззин. По его словам, действия американского правительства уже серьезно подорвали имидж Вашингтона в глазах мирового сообщества, и вероятность новых провокаций остается весьма высокой.

«Нельзя исключать попыток новых провокаций и в отношении иранской сборной по футболу на чемпионате мира. Сейчас можно наблюдать, как среди зрителей отдельные сторонники изгнанного наследного принца Ирана Резы Пехлеви, связанные с кругами, поддерживающими США и сионистский режим, предпринимают действия откровенно провокационного характера. Учитывая политическую напряженность вокруг Исламской Республики, чемпионат мира может использоваться как инструмент информационного и политического давления. Поэтому любые подобные инциденты требуют особого внимания со стороны организаторов турнира и международных спортивных структур», — пояснил Муаззин.

После игры с Бельгией футболисты Ирана оставили в раздевалке послание с пожеланием мира.

«Мы приехали в Лос-Анджелес с гордостью, соревновались с честью и уезжаем с достоинством. Спасибо, Лос-Анджелес, за ваше гостеприимство. И спасибо каждому иранцу, который отдал свое сердце, голос и душу за Иран за эти 180 минут. Пусть мир, уважение и дружба воцарятся между всеми народами», — гласило письмо.

Игроки сборных Ирана и Бельгии во время матча на чемпионате мира по футболу FIFA 2026 Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футболисты-уголовники

Полузащитника сборной Ганы Томаса Парти не пустили в Канаду на матч против Панамы. В Великобритании футболиста подозревают в изнасиловании четырех женщин в период с 2020 по 2022 год. Парти не признал себя виновным. Он подал апелляцию, но ее не удовлетворили. Ожидается, что 23 июня в матче второго тура против Англии он будет доступен: встреча пройдет в Бостоне (США), а Парти запрещено посещать только Канаду.

Еще один скандал разразился вокруг защитника сборной Марокко Ашрафа Хакими. Апелляционный суд Версаля отклонил его апелляцию, и уголовное дело об изнасиловании будет передано в суд. Сам футболист, узнав об этом во время чемпионата мира, заявил в соцсетях: «Я ждал этого суда с первого дня. Наконец-то я смогу говорить». Когда Хакими выходил на поле в матче против Шотландии, часть болельщиков встретила его свистом.

«Казахстан» на чемпионате мира

На американском ТВ не обошлось без курьезных моментов. Комментатор матча Джек Оутли во время трансляции матча Узбекистан — Колумбия на телеканале Fox Sports назвал дебютанта чемпионатов мира сборную Узбекистана командой Казахстана. Его ошибку быстро заметили зрители и растиражировали в соцсетях.

Акмаль Мозговой (Узбекистан) во время матча чемпионата мира по футболу FIFA 2026 между сборными Колумбии и Узбекистана Фото: Ismael Rosas/ Eyepix Group/Eyepi/Global Look Press

Сексист с «Матч ТВ»

Во время одного из эфиров «Матч ТВ» после матча Чехия — ЮАР (1:1) ведущий Андрей Романов заявил, что женщины-арбитры должны проходить «более жесткое сито отбора, как и женщины-водители, с точки зрения того, как они ведут себя на дороге». Встречу обслуживала бригада во главе с Тори Пенсо.

После волны критики ему пришлось извиняться. В своих социальных сетях Романов написал, что выбрал неудачную формулировку. Журналист подчеркнул, что в том же эфире они отметили уверенную работу Пенсо. Он напомнил, что американка стала всего второй женщиной в истории, работавшей главным судьей на мужском чемпионате мира.

Тренер Сенегала без зарплаты

У сборной Сенегала возникли серьезные организационные проблемы. Футболисты остались недовольны условиями проживания в США: им самим приходится заказывать еду в отель. Игроки не получили премиальные за квалификацию и Кубок африканских наций, а главный тренер Пап Тиав работает без контракта и зарплаты уже около пяти месяцев.

Историческое удаление

Полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон стал первым футболистом в истории, который был удален за прикрытый рот рукой во время конфликтной ситуации. Инцидент произошел в концовке первого тайма матча с Турцией (1:0). Перед уходом команд на перерыв Альмирон что-то сказал защитнику турецкой сборной Мерту Мюльдюру. Парагвайца удалили спустя несколько минут после вмешательства судей VAR (система видеопомощи арбитрам).

Мигель Альмирон Фото: Mark Cosgrove/News Images/IMAGO/Global Look Press

Официально это правило называется «правило Престианни». Такому решению способствовал инцидент между форвардом «Бенфики» Джанлукой Престианни и нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором в матче Лиги чемпионов. Согласно обновленным правилам ФИФА, теперь арбитры должны наказывать футболистов красной карточкой за рот, прикрытый рукой или плечом. Несмотря на удаление, сборная Парагвая одержала победу и набрала первые три очка на турнире. Турция же лишилась всех шансов на выход в плей-офф чемпионата мира — 2026.

Журналистку отстранили за критику футболиста

Французская медиагруппа L'Equipe отстранила журналистку Франс Пьеррон после ее резких высказываний в адрес бельгийского футболиста Жереми Доку. Поводом для критики стало желание игрока покинуть расположение сборной, чтобы присутствовать на родах супруги. Пьеррон заявила, что сотни футболистов мечтают оказаться на месте Доку, а он намерен отправиться туда, где отец бесполезен.

В руководстве L'Equipe подчеркнули, что дистанцируются от подобных заявлений, принесли официальные извинения футболисту, а также всем, кого задели эти слова. В настоящее время Доку не может участвовать в матчах за сборную из-за рецидива респираторной инфекции.

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