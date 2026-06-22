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22 июня 2026 в 23:11

В ФРГ осудили политику стирания памяти о нападении вермахта на СССР

Вагенкнехт обвинила ФРГ в стирании памяти о подвиге советского народа в годы ВОВ

Сара Вагенкнехт Сара Вагенкнехт Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Основательница партии BSW (ранее — партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Сара Вагенкнехт в социальных сетях подвергла критике политику властей Федеративной Республики Германия в связи с 85-й годовщиной нападения вермахта на СССР. Она назвала стирание памяти об этом событии в Германии недостойной политикой.

Это скандал, что в Германии этот день все больше и больше стирается из общественной памяти. <...> 22 июня должно служить напоминанием о том, что подобное не должно повториться, — указала Вагенкнехт.

Она отметила, что 85 лет назад началась война против Советского Союза, в ходе этой нацистской истребительной войны на территории тогдашнего Советского Союза погибли 27 млн человек, большинство из которых — русские. Политик также выразила обеспокоенность, заявив, что подобная политика памяти соответствует новому немецкому духу времени, который, по ее мнению, стремится ментально подготовить жителей страны к грядущей войне с Россией.

Ранее сообщалось, что Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в память о погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков. Церемония прошла в Александровском саду.

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