18 февраля 2026 в 12:36

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Зеленского

Песков не стал отвечать, обсуждали ли в Женеве встречу Путина и Зеленского

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться окончания переговоров в Женеве. Таким образом он ответил на вопрос о том, обсуждалась ли в Женеве тема возможной встречи российского лидера Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского, передает ТАСС.

Переговоры идут второй день, если будет информация, ей поделится наш главный переговорщик Владимир Мединский. Пока о том, что обсуждалось вряд ли стоит говорить, нужно дождаться завершения этого раунда, — заявил Песков.

Ранее президент Украины заявил, что существенный прогресс в решении территориального вопроса может быть достигнут только на личной встрече с Путиным. По словам Зеленского, американские представители в ходе переговоров выразили уверенность в искреннем стремлении России завершить конфликт. В ответ украинский лидер призвал их не продвигать план урегулирования, который общественность страны может расценить как поражение.

Ранее сообщалось, что Мединский вернулся в российскую делегацию на переговорах в Женеве, встревожив украинских представителей. На прошлых встречах Мединский, как утверждают украинцы, акцентировал готовность России к затяжным боевым действиям.

