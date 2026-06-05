Гороскоп на 6 июня: Львам — беречь нервы, Девам — ловить удачу

Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака предупреждает, что на работе возможны ссоры, которые будут возникать неожиданно и затягивать всех вокруг. Чтобы не оказаться в центре такого конфликта и не пострадать, лучше любой ценой держать нейтралитет и не вставать ни на чью сторону, как бы вам того ни хотелось. До обеда не планируйте ничего серьезного, чтобы не создать себе лишних проблем. Даже если случайно встретите очень важного человека, сведите разговор к минимуму и перенесите переговоры на другой день. Зато день отлично подходит для уборки в квартире, доме или на даче. Наводить порядок на участке сегодня будет легко, а результаты получатся шикарными и будут радовать вас долго. Вечером займитесь любимым делом или учитесь чему-то новому.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овна: с самого утра ждите приятных вестей от родных или приятелей. Вы узнаете то, чего давно ждали. Эти новости зададут настрой на весь день. И даже если в течение дня у вас будут стычки с коллегами из-за недопонимания, хорошее настроение поможет вам отстоять свои позиции и не сдать лидерство. Лучший помощник в любых делах сегодня для Овнов — ледяное спокойствие. Вечером оставайтесь дома и пообщайтесь с любимым человеком или детьми.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельца: вам нужно трезво оценить свои силы и возможности, прежде чем браться за серьезный проект. Из-за разных обстоятельств повлиять на ситуацию в этот день у вас не получится. Пока не поздно, попросите помощи у надежных людей — ваших сил не хватит, чтобы сделать все задуманное или то, что на вас возложили. Вечером вас ждет долгожданное свидание — будьте готовы.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов: работа сегодня у вас будет спориться легко и без напряга. Если хорошо потрудитесь, то в этот день может исполниться одно ваше заветное желание. В коллективе ждите укрепления своих позиций благодаря поддержке единомышленников. Ваш дар слова сегодня будет на высоте, так что хорошо думайте, что сказать, а о чем промолчать — слушать вас будут внимательно не только друзья, но и враги. Для карьеры этот день очень удачный.

Гороскоп на 6 июня: Стрельцам сменить работу, Козерогам говорить красиво Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рак

Гороскоп на сегодня для Рака: существует большой риск пораниться острыми предметами. Причем одно неловкое движение может привести к долгой потере трудоспособности и дорогому лечению. Кто-то из старых друзей сегодня сможет доказать вам свою верность. Но возможен и обратный вариант — близкий человек вас предаст. Будьте готовы к любому исходу проверки отношений на прочность. На горизонте может появиться предложение поучаствовать в какой-то авантюре. Смело соглашайтесь: несмотря на трудности и разные перипетии, вы обретете новых друзей и получите вдохновляющие результаты.

Лев

Гороскоп на сегодня для Льва: вас ждут эмоциональные качели. Окружающие при этом никакого сочувствия вам не окажут, потому что им ваши душевные муки непонятны. Остерегайтесь толпы, даже открытое пространство в офисе сегодня будет вас нервировать. После обеда при первой же возможности отправляйтесь домой, где сможете отдохнуть, набраться сил и прийти в себя. Вечер лучше провести с любимой книгой или за просмотром хорошей комедии.

Дева

Гороскоп на сегодня для Девы сулит просто фантастический успех во всех начинаниях. Вы не только быстро добьетесь результата, но и получите именно то, чего хотели. Инициатива на работе, вопреки известным поговоркам, играет вам на руку — начальство высоко ценит ваши старания. Все запланированные на этот день деловые встречи принесут отличные перспективы. В личных отношениях добиться успеха удастся, только если вы будете тщательно обдумывать свои слова.

Гороскоп на 6 июня: Весам помочь другим, Скорпионам радоваться Фото: Shutterstock/FOTODOM

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов: все трудности, которые сегодня покажутся вам непреодолимыми, очень быстро исчезнут сами собой без следа. А вот потраченные нервы могут привести к проблемам со здоровьем. Самое уязвимое место — сосуды головного мозга, возможны головные боли. Также вероятно обострение хронических болезней. Вместо работы в этот день лучше заняться благотворительностью: помощь детям, пожилым или бездомным животным принесет положительные эмоции и избавит от плохих мыслей.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпиона: с самого утра вы будете благодарны Вселенной за каждую минуту этого дня, причем без какого-то явного повода. Впрочем, так и должно быть всегда. Все ваши сегодняшние заботы по удачному стечению обстоятельств будут приносить вам только радость. Проблемы смело можно отодвинуть — они либо решатся сами, либо вам кто-то поможет. Вечер лучше провести в компании родителей, старших братьев и сестер или друзей.

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельца: пришло время подумать о смене сферы деятельности — сейчас хороший период не только для того, чтобы поменять место работы, но даже для того, чтобы выбрать новую профессию. Учиться вам легко, а трудности будут решаемыми. Не упустите шанс изменить свою жизнь. Поездки в этот день принесут успех, только если вы едете по личным делам. Командировки будут очень проблемными.

Гороскоп на 6 июня: Львам беречь нервы, Девам ловить удачу Фото: Shutterstock/FOTODOM

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерога: дар слова позволит вам убедить в чем угодно даже самых упрямых собеседников. Для вас сегодня открыты все двери, а выгодные предложения сыплются как из рога изобилия. Не принимайте поспешных решений, тщательно выбирайте то, что вам действительно нужно прямо сейчас. Такой же подход стоит применять и в личной жизни. При этом в отношениях с противоположным полом ждите приятных неожиданностей. День подходит для генеральной уборки в доме или на участке.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолея: все тайны сегодня вам стоит держать при себе, а общение с людьми, которых вы плохо знаете, исключить. Иначе вы рискуете стать жертвой сплетен и клеветы. Посвятите день делам, которыми вам приятно заниматься. Все заботы, а также активные развлечения лучше перенести.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб: чтобы не потерять веру в себя, стоит заниматься только тем, что по силам. Если перед вами явно нерешаемая на первый взгляд задача, отложите ее для более удачного времени. День не подходит для общения с людьми, которые вас раздражают. Держитесь от них подальше любой ценой. Старайтесь сохранять спокойствие и уверенность в себе. При первой же возможности отправляйтесь домой, чтобы провести время с домашними.

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