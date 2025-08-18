В работе популярной службы доставки произошел сбой

В понедельник, 18 августа, в работе сервисов компании СДЭК произошел сбой, следует из данных портала DownDetector. За час пользователи Сети оставили 282 жалобы.

Россияне рассказали, что не могут зайти в личный кабинет. Больше всего жалоб поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа (6%), на втором месте Ивановская область (5%), на третьем — Санкт-Петербург (4%). Кроме того, пользователи утверждают, что у СДЭКа перестали работать приложение и сайт.

Ранее в работе модели искусственного интеллекта DeepSeek произошел сбой. Жалобы на его работу оставили 1,5 тысячи пользователей. Большая часть претензий поступила из Забайкальского края (5%) и Калининградской области (3%).

До этого стало известно, что пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе мессенджера. Было зарегистрировано более 200 жалоб на неполадки. Основной поток сообщений о сбоях поступал из Москвы (32%), Краснодарского края (11%) и Самарской области (8%). Пользователи отметили проблемы с функциями звонков и просмотра медиафайлов.