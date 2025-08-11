Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram

Пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе мессенджера, о чем свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф». По его данным, за последние сутки было зарегистрировано более 200 жалоб на неполадки. Основной поток сообщений о сбоях поступает из Москвы (32%), Краснодарского края (11%) и Самарской области (8%).

«Невозможно совершать звонки», «Долго грузятся фотографии», «Не показывает чаты», — пишут интернет-пользователи.

Ранее с проблемами столкнулись пользователи WhatsApp. Всего за час поступило 100 жалоб на неполадки. Больше всего жалоб (5%) зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе. Также с проблемами столкнулись жители Петербурга и Москвы (по 4%).

До этого было зарегистрировано значительное увеличение количества жалоб на работу сервисов компании СДЭК. Клиенты логистического оператора по всей стране сообщали о невозможности нормальной работы с онлайн-сервисами. Сбои наблюдались как при попытке доступа через веб-сайт, так и при использовании мобильных приложений компании.