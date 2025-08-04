Россияне массово жалуются на сбои в работе популярной службы доставки Массовые жалобы поступили на работу СДЭК в России 4 августа

Сегодня, 4 августа, зарегистрировано значительное увеличение количества жалоб на работу сервисов компании СДЭК, следует из данных портала DownDetector. Наибольшее число сообщений о сбоях было отмечено около 10:30.

Клиенты логистического оператора по всей стране сообщали о невозможности нормальной работы с онлайн-сервисами. Сбои наблюдались как при попытке доступа через веб-сайт, так и при использовании мобильных приложений компании. Среди основных проблем пользователи выделяли: отсутствие доступа к сайту, неисправность мобильного приложения, появление серверных ошибок.

Ранее российская курьерская служба столкнулась с масштабным техническим сбоем, затронувшим работу ее сервисов. Жители Москвы, Ярославля, Ульяновска, Кабардино-Балкарии и Архангельской области жаловались на невозможность доступа к сайту компании и проверки статуса своих отправлений. В пиковый период было зарегистрировано около 100 обращений от пользователей.

Аналогичные проблемы возникли у аптечной сети «Столички», подвергшейся серьезной хакерской атаке. Компании удалось быстро устранить неполадки — функционал онлайн-бронирования на сайте и в мобильном приложении был восстановлен. Все 1000 аптек сети возобновили работу в обычном режиме. По заверениям представителей компании, утечки персональной информации клиентов не произошло.