В работе популярного ИИ произошел сбой

В работе модели искусственного интеллекта DeepSeek в понедельник, 11 августа, произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector. Жалобы на его работу оставили 1,5 тысячи пользователей.

Отмечается, что большая часть претензий поступила из Забайкальского края (5%). На втором месте Калининградская область (3%). Примерно такое же количество жалоб оставили жители Санкт-Петербурга, Алтая и Карачаево-Черкесии.

Ранее стало известно, что пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе мессенджера. За последние сутки было зарегистрировано более 200 жалоб на неполадки. Основной поток сообщений о сбоях поступает из Москвы (32%), Краснодарского края (11%) и Самарской области (8%).

До этого было зарегистрировано значительное увеличение количества жалоб на работу сервисов компании СДЭК. Клиенты логистического оператора по всей стране сообщали о невозможности нормальной работы с онлайн-сервисами. Сбои наблюдались как при попытке доступа через веб-сайт, так и при использовании мобильных приложений компании.