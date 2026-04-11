Россиянка спланировала кражу, ради которой ей пришлось устроиться в ПВЗ

Москвичка устроилась в ПВЗ ради кражи смартфонов за 260 тыс. рублей

Сотрудница пункта выдачи заказов устроилась на работу с целью похищения дорогих смартфонов, сообщает ГУ МВД по Москве. По данным ведомства, ПВЗ, в котором совершили преступление, находится на шоссе Энтузиастов.

По предварительной информации, исчезли два смартфона общей стоимостью 260 тыс. рублей, оформленные через заказ. В ходе проверки установили, что 28-летняя москвичка заранее устроилась на работу, оформила покупку гаджетов, а после их поступления в пункт выдачи присвоила технику себе и скрылась.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что в американском штате Арканзас 50-летняя сиделка Рене Николь Коулман предстанет перед судом по обвинению в краже крупной суммы денег, возникшей из-за технической ошибки работодателя. В мае 2025 года из-за сбоя в системе вместо обычной ставки $16 за час женщине начислили $1650. В итоге за одну отработанную смену она получила более $19 тыс. (1,4 млн рублей).

Москва
кражи
уголовные дела
смартфоны
Появились неожиданные версии пропажи дочери российской пианистки
«Были попытки прилетов»: Баканов рассказал Путину об атаках на Плесецк
Путин озвучил выручку Роскосмоса в 2025 году
Возвращение «Ориона», в ГД заговорили о казни для взяточников: что дальше
Рейс с освобожденными российскими военнопленными сел в Подмосковье
Делегации Ирана и США завершили первый этап обсуждений в Исламабаде
Ребенка засосало в фильтр джакузи в отеле
Экс-муж Лерчек заявил, что ссоры привели их на скамью подсудимых
«Краш миллионов»: Гуменника поздравили с днем рождения
Хакеры испугали киберэкспертов новым методом взлома с ИИ
Песков оценил шансы Каллас стать выпускницей МГУ
«Мудрое решение»: Ульянов оценил решение Эстонии по Балтийскому морю
Теннисистка Андреева вышла в финал престижного турнира
Израиль угрожает Испании? Что случилось, почему Нетаньяху в ярости
Полиция задержала почти 100 человек на акции движения Palestine Action
Рэйф Файнс отказался сыграть Волан-де-Морта в новом «Гарри Поттере»
Активисты заблокировали ж/д после призывов ввести эмбарго против Израиля
«Арсенал» проиграл третий раз за последние матчи во всех турнирах
Владельцы Ferrari и Aston Martin в Британии начали воровать бензин
ВСУ ударили по Белгородской области, нарушив пасхальное перемирие
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

