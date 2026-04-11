Россиянка спланировала кражу, ради которой ей пришлось устроиться в ПВЗ Москвичка устроилась в ПВЗ ради кражи смартфонов за 260 тыс. рублей

Сотрудница пункта выдачи заказов устроилась на работу с целью похищения дорогих смартфонов, сообщает ГУ МВД по Москве. По данным ведомства, ПВЗ, в котором совершили преступление, находится на шоссе Энтузиастов.

По предварительной информации, исчезли два смартфона общей стоимостью 260 тыс. рублей, оформленные через заказ. В ходе проверки установили, что 28-летняя москвичка заранее устроилась на работу, оформила покупку гаджетов, а после их поступления в пункт выдачи присвоила технику себе и скрылась.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что в американском штате Арканзас 50-летняя сиделка Рене Николь Коулман предстанет перед судом по обвинению в краже крупной суммы денег, возникшей из-за технической ошибки работодателя. В мае 2025 года из-за сбоя в системе вместо обычной ставки $16 за час женщине начислили $1650. В итоге за одну отработанную смену она получила более $19 тыс. (1,4 млн рублей).