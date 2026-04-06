Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 11:42

Стала известна причина ухода прокурора Кургана в отставку

«Область 45»: прокурор Кургана Долгушин покинул пост в связи с пенсией

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Прокурор города Курган Виталий Долгушин подал в отставку, сообщили информационному агентству «Область 45» собственные источники в местной прокуратуре. По словам собеседников издания, прекращение полномочий связано с завершением срока контракта и выходом Долгушина на пенсию.

В прокуратуре Кургана, по информации источников, уже определились с временным руководителем. Исполняющим обязанности прокурора города назначен его заместитель Сергей Снежков, который будет руководить ведомством до принятия решения о назначении нового прокурора в установленном порядке.

Долгушин возглавил прокуратуру Кургана ровно пять лет назад — в апреле 2021 года. До этого назначения он работал прокурором Частоозерского округа Курганской области. Экс-прокурор окончил Курганский государственный университет в 2003 году и служил в органах надзорного ведомства области с декабря 2002 года.

Ранее глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев объявил об уходе с должности по собственному желанию. По его словам, за короткое время не удалось оперативно решить накопившиеся проблемы в регионе, что особенно проявилось зимой.

Регионы
Курган
прокуроры
отставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.