Стала известна причина ухода прокурора Кургана в отставку

Прокурор города Курган Виталий Долгушин подал в отставку, сообщили информационному агентству «Область 45» собственные источники в местной прокуратуре. По словам собеседников издания, прекращение полномочий связано с завершением срока контракта и выходом Долгушина на пенсию.

В прокуратуре Кургана, по информации источников, уже определились с временным руководителем. Исполняющим обязанности прокурора города назначен его заместитель Сергей Снежков, который будет руководить ведомством до принятия решения о назначении нового прокурора в установленном порядке.

Долгушин возглавил прокуратуру Кургана ровно пять лет назад — в апреле 2021 года. До этого назначения он работал прокурором Частоозерского округа Курганской области. Экс-прокурор окончил Курганский государственный университет в 2003 году и служил в органах надзорного ведомства области с декабря 2002 года.

Ранее глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев объявил об уходе с должности по собственному желанию. По его словам, за короткое время не удалось оперативно решить накопившиеся проблемы в регионе, что особенно проявилось зимой.