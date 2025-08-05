На блогера Каца завели уголовное дело

Блогер Максим Кац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стал фигурантом уголовного дела о неисполнении обязанностей иностранного агента, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Поводом для возбуждения дела стало обращение, направленное в Роскомнадзор.

В отношении Максима Каца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (неисполнение обязанностей иноагента), — рассказал собеседник.

Источник агентства уточнил, что заявление поступило после внутреннего конфликта в организации «Депутаты мирной России». Кац предложил сделать анонимными участников объединения, если те сами не выразят несогласие. Однако с ним не согласилась, в частности, бывший муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Ольга Галкина. После этого один из членов движения направил жалобу в Роскомнадзор. Теперь Кацу может грозить штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее Кац подал кассационную жалобу на заочный приговор по делу о фейках про ВС РФ. При этом в апреле 2024 года Мосгорсуд оставил без изменений решение Басманного суда Москвы, который в 2023 году приговорил блогера к восьми годам колонии общего режима. Каца также заочно арестовали в 2022 году после объявления в розыск за публикации фейков о российской армии — прокурор требовал для него 10 лет заключения.