Российский «Корнет» усилили четырьмя турборакетами

Противотанковый комплекс «Корнет» получил кассету с четырьмя легкими ракетами «Булат», сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех». Разработка призвана увеличить боекомплект в четыре раза и расширить список целей.

Разработанная специалистами кассета позволяет вооружить любую пусковую установку ПТРК четырьмя новейшими легкими ракетами 9М134 «Булат». Это увеличивает боекомплект комплекса вчетверо и расширяет номенклатуру его типовых целей, — говорится в сообщении.

Ракета «Булат» способна поражать технику с различной степенью защиты — от небронированной до оснащенной динамической броней. Испытания подтвердили ее эффективность и соответствие заявленным параметрам.

Кроме того, «Булат» оснащен системой управления, устойчивой к помехам, и наводится по лазерному лучу. Ракета способна поражать цели на расстоянии в несколько километров. С пусковой установки «Корнета» можно вести огонь как поочередно, так и сразу двумя ракетами.

Ранее сообщалось, что управляемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь-М2» успешно уничтожали в зоне специальной военной операции такие защищенные цели, как танки Leopard и Abrams. Эффективность этих снарядов подтверждается их успешным применением против различных объектов противника.