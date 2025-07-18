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18 июля 2025 в 09:37

Российский «Корнет» усилили четырьмя турборакетами

Комплекс «Корнет» оснастили кассетами с четырьмя ракетами «Булат»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Противотанковый комплекс «Корнет» получил кассету с четырьмя легкими ракетами «Булат», сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех». Разработка призвана увеличить боекомплект в четыре раза и расширить список целей.

Разработанная специалистами кассета позволяет вооружить любую пусковую установку ПТРК четырьмя новейшими легкими ракетами 9М134 «Булат». Это увеличивает боекомплект комплекса вчетверо и расширяет номенклатуру его типовых целей, — говорится в сообщении.

Ракета «Булат» способна поражать технику с различной степенью защиты — от небронированной до оснащенной динамической броней. Испытания подтвердили ее эффективность и соответствие заявленным параметрам.

Кроме того, «Булат» оснащен системой управления, устойчивой к помехам, и наводится по лазерному лучу. Ракета способна поражать цели на расстоянии в несколько километров. С пусковой установки «Корнета» можно вести огонь как поочередно, так и сразу двумя ракетами.

Ранее сообщалось, что управляемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь-М2» успешно уничтожали в зоне специальной военной операции такие защищенные цели, как танки Leopard и Abrams. Эффективность этих снарядов подтверждается их успешным применением против различных объектов противника.

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