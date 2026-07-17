Военнослужащий ВС РФ производит стрельбу из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» в зоне СВО

Армии России передали «грозу» танков «Леопард» и «Челленджер» В ВС России поступила новая партия противотанковых комплексов «Корнет»

Холдинг «Высокоточные комплексы» передал российским войскам очередную партию выносных пусковых установок и ракет для противотанкового ракетного комплекса «Корнет», сообщили в пресс-службе Ростеха. Комплекс способен поражать различные виды бронетехники, включая танки «Леопард» и «Челленджер», а также боевые машины пехоты «Брэдли» и другую технику западного производства.

Холдинг поставил в войска очередную партию выносных пусковых установок и ракет противотанкового ракетного комплекса, — заявили в пресс-службе.

В компании отметили, что «Корнет» активно используется в войсках. Для ПТРК разработан дистанционный пульт управления, благодаря которому оператор может находиться на расстоянии от установки. Комплекс также может применяться с разных платформ, в том числе размещаться на автомобилях, багги и квадроциклах или использоваться из укрытий.

Встреча с «Корнетом» практически не оставляет шансов современным танкам противника, в том числе оснащенным динамической защитой, — сообщил член бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.

Ранее холдинг «Вертолеты России» передал заказчику первые серийные Ми-171А3. Три полностью российские машины изготовлены по заказу ПАО «Газпром» на Улан-Удэнском авиационном заводе.