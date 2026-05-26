26 мая 2026 в 07:14

Я думал, что знаю все о картошке. Пока не попробовал этот картофель-суфле

Фото: D-NEWS.ru
Я обожаю удивлять гостей, и это блюдо — мой козырь. Румяная картофелина с хрустящей корочкой, а под ней — воздушное суфле с сыром.

Ингредиенты

Картофель — 6 шт., лук-порей — 1 шт., масло сливочное — 2 ст. л., молоко — 100 мл, яйца — 2 шт., сыр чеддер — 150 г, помидоры черри — 10 шт., масло растительное — 1 ст. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала запекаю картофель в мундире при 200 °С целый час, пока он не станет мягким. Тем временем пассерую тонко нарезанный белый лук-порей на сливочном масле до мягкости. Когда картошка готова, срезаю верхушку, выскребаю мякоть, оставляя стенки. Толку мякоть с молоком, добавляю лук, желтки, две трети сыра и четвертинки черри. Самое сложное — аккуратно вмешать взбитые в пену белки, чтобы начинка не осела. Фарширую картофельные лодочки с горкой, посыпаю оставшимся сыром и запекаю еще 20 минут до золотой корочки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Был уверен, что картошка — это база, но тут реально влюбился. Когда разрезал готовую картофелину, внутри оказалось нежнейшее суфле — буквально тает во рту, а сверху хрустящая корочка. Лук-порей дал легкую сладость, и молоко с маслом сделали текстуру просто бархатной. Совет: подавайте сразу, пока суфле горячее и воздушное, — остыв, оно теряет свою магию.

Дмитрий Демичев
