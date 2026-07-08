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08 июля 2026 в 19:39

«Хороший сигнал»: депутат о возвращении России на турниры по волейболу

Журова: спортивные федерации начнут одна за другой возвращать Россию на турниры

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Спортивные федерации начнут одна за другой возвращать Россию на международные турниры после снятия ограничений Международной федерации волейбола (FIVB), заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она выразила надежду, что российские спортсмены скоро вернутся и на другие командные соревнования.

Если [спортивные федерации] начали это делать, значит, все-таки услышали правильный сигнал от МОК. Думаю, что сейчас они начнут одна за другой это делать. FIVB представлена во многих странах мира. И там нет такого сильного лобби европейцев, которые сейчас, к сожалению, в других федерациях возмущаются. Но думаю, что их возмущение будет длиться недолго. Сейчас повозмущаются, но тоже примут. Это очень хороший сигнал, это все-таки игровой вид спорта. Если будут возвращать игровые виды спорта, значит, последует и баскетбол, и футбол, и, надеюсь, хоккей, — сказала Журова.

Парламентарий отметила, что решение Международной федерации волейбола особенно важно, потому что в ближайшее время начнутся отборочные турниры на летние Олимпийские игры в 2028 году. Она предположила, что федерация ждала принятого ранее решения Международного олимпийского комитета об отмене санкций в отношении российских спортсменов.

Ранее Международная федерация волейбола допустила взрослые национальные команды России до турниров. Мужская и женская сборные смогут участвовать в международных соревнованиях с флагом и гимном.

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