В России предупредили о рисках перед выборами в БиГ

В России предупредили о рисках перед выборами в БиГ Полянский: выборы в Боснии и Герцеговине могут сопровождаться рисками

Проведение всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине может сопровождаться рисками дестабилизации политической обстановки, рассказал РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Выборы назначены на 4 октября.

С учетом неоднозначных изменений в законодательстве и введения электронных процедур, которые не пользуются консенсусной поддержкой в обществе, а в Республике Сербской — особенно, существуют риски дестабилизации обстановки, — заявил Полянский.

Полянский отметил, что политическая система Боснии и Герцеговины остается крайне чувствительной из-за сложного исторического наследия и баланса, сформированного после подписания Дейтонских соглашений. По его словам, любые решения, принимаемые без учета позиции одного из субъектов государства, способны усилить внутренние противоречия.

В мае президент Синиша Каран заявил, что идея проведения референдума о независимости в настоящее время полностью отсутствует в политической повестке руководства Республики Сербской. По его словам, никогда в том виде, в котором это преподносится сейчас, данная инициатива даже не существовала.