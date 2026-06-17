В России предупредили о рисках перед выборами в БиГ

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17 июня 2026 в 00:11

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Полянский: выборы в Боснии и Герцеговине могут сопровождаться рисками

Фото: Lev Radin/Global Look Press
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Проведение всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине может сопровождаться рисками дестабилизации политической обстановки, рассказал РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Выборы назначены на 4 октября.

С учетом неоднозначных изменений в законодательстве и введения электронных процедур, которые не пользуются консенсусной поддержкой в обществе, а в Республике Сербской — особенно, существуют риски дестабилизации обстановки, — заявил Полянский.

Полянский отметил, что политическая система Боснии и Герцеговины остается крайне чувствительной из-за сложного исторического наследия и баланса, сформированного после подписания Дейтонских соглашений. По его словам, любые решения, принимаемые без учета позиции одного из субъектов государства, способны усилить внутренние противоречия.

В мае президент Синиша Каран заявил, что идея проведения референдума о независимости в настоящее время полностью отсутствует в политической повестке руководства Республики Сербской. По его словам, никогда в том виде, в котором это преподносится сейчас, данная инициатива даже не существовала.

Власть
Россия
Босния и Герцеговина
Дмитрий Полянский
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