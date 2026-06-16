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16 июня 2026 в 23:53

Беспилотник атаковал штаб иранской оппозиции в Ираке

Al-Hadath: БПЛА нанес удар по штабу иранских оппозиционных сил в Ираке

Фото: Mamoun Wazwaz/Global Look Press
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БПЛА нанес удар по штаб-квартире Демократической партии Иранского Курдистана (PDKI), расположенной в городе Кёй Санджак на территории Иракского Курдистана, сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на осведомленный источник. Атака произошла в ночь на среду, 17 июня.

Целью стал объект оппозиционной организации, выступающей против властей Ирана. Информация о возможных пострадавших или масштабах разрушений на момент публикации не приводится.

Ранее президент США Дональд Трамп на полях саммита «Группы семи» во французском Эвиан-ле-Бене заявил, что не верит в эффективность попыток смены власти в других странах и в Иране в частности. Он отметил, что ему «никогда не было дела до смены режима», а сама эта идея не была частью плана. Трансляция мероприятия велась на сайте Белого дома.

Дональд Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не намерены платить Ирану по завершении конфликта. Он назвал появившуюся об этом в СМИ информацию ложной. Журналисты писали, что Тегеран может получить доступ к американскому фонду. Предполагалось, что средства пойдут на восстановление страны после вмешательства американской стороны.

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