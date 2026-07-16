Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 10:52

В России могут ввести безлимитный отпуск топлива для одной отрасли

Депутат Миронов призвал ввести безлимитный отпуск топлива для аграриев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал ввести безлимитный отпуск топлива для сельхозпроизводителей, чтобы помочь им справиться с уборочной кампанией. В беседе с NEWS.ru он отметил, что инициатива направлена на поддержку небольших хозяйств, которые сталкиваются с трудностями при закупке горючего в разгар полевых работ.

Тревожные сигналы поступают от сельхозпроизводителей крупнейших аграрных регионов, которые из-за сложной ситуации с топливом сталкиваются с проблемами в ходе уборки урожая. Пока крупные агрохолдинги в основном работают за счет запасов и долгосрочных контрактов, небольшие хозяйства вынуждены закупать топливо на обычных АЗС вместе с остальными автомобилистами. Но где-то еще отпуск ограничен, где-то запрещено разливать в канистры. В результате фермеры вынуждены по несколько раз в день заезжать на заправки и терять время в очередях. Предлагаю регионам оперативно ввести на АЗС безлимитный отпуск нефтепродуктов для фермерских хозяйств и разрешить разливать их в тару для предъявителей паспорта самоходной машины, — сказал Миронов.

Ранее сообщалось, что ситуация с доступностью топлива на заправках улучшилась в 13 субъектах РФ, положительную динамику подтвердили в Минэнерго. Сокращение очередей произошло в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской и Курганской областях, а также в Приморском крае, Ямало-Ненецком АО, Калмыкии, Бурятии и Республике Коми.

Власть
Россия
фермеры
топливо
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог дала совет жене убившего в казанской школе людей Галявиева
ВС России ударили по местам хранения беспилотников ВСУ дальнего действия
Евросоюз нарастил импорт газа из России до максимума с начала 2025 года
В Минобороны раскрыли успехи работы ПВО за сутки
В Армении по ошибке задержали тезку известного хакера
Россиянам напомнили, какие продукты не содержат углеводов
Военный эксперт ответил, чем чревата частая смена руководства на Украине
Пенсионер из Константиновки спас двух раненных бойцов СВО
ФСБ ликвидировала сеть мошенников в Крыму
Генеалог объяснила, почему зумеры стали в семь раз чаще изучать свои корни
Иностранец попытался вывезти из России чемодан с монетами XIX века
Сын умершего Смирнова вспомнил о его большой любви к кошкам
Российский юрист стал жертвой путаницы с хакером-тезкой
«Серьезное расширение»: стало известно об успехах ВС РФ у Константиновки
На Украине назначили нового премьер-министра
Магнитные бури сегодня, 16 июля: что будет завтра, мигрени, головокружение
Пьяный мужчина с боевым карабином устроил забег по подъезду
В Варшаве открыли выставку об украденных российских сокровищах
Пришел «сентябрь»? Ледяные ночи и новые ливни: прогноз погоды в Москве
Тренер ответил, сколько шагов на самом деле нужно делать для здоровья
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.