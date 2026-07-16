В России могут ввести безлимитный отпуск топлива для одной отрасли

Лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал ввести безлимитный отпуск топлива для сельхозпроизводителей, чтобы помочь им справиться с уборочной кампанией. В беседе с NEWS.ru он отметил, что инициатива направлена на поддержку небольших хозяйств, которые сталкиваются с трудностями при закупке горючего в разгар полевых работ.

Тревожные сигналы поступают от сельхозпроизводителей крупнейших аграрных регионов, которые из-за сложной ситуации с топливом сталкиваются с проблемами в ходе уборки урожая. Пока крупные агрохолдинги в основном работают за счет запасов и долгосрочных контрактов, небольшие хозяйства вынуждены закупать топливо на обычных АЗС вместе с остальными автомобилистами. Но где-то еще отпуск ограничен, где-то запрещено разливать в канистры. В результате фермеры вынуждены по несколько раз в день заезжать на заправки и терять время в очередях. Предлагаю регионам оперативно ввести на АЗС безлимитный отпуск нефтепродуктов для фермерских хозяйств и разрешить разливать их в тару для предъявителей паспорта самоходной машины, — сказал Миронов.

Ранее сообщалось, что ситуация с доступностью топлива на заправках улучшилась в 13 субъектах РФ, положительную динамику подтвердили в Минэнерго. Сокращение очередей произошло в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской и Курганской областях, а также в Приморском крае, Ямало-Ненецком АО, Калмыкии, Бурятии и Республике Коми.