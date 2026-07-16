Вооруженные силы Украины хотели бы организовать вторую Бучу на Запорожской АЭС, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, украинское правительство и ВСУ следует признать террористическими организациями.

Вооруженные силы Украины организовали бы новую Бучу [на Запорожской АЭС] и обвинили бы во всем Россию. И, как ни странно, МАГАТЭ бы это подтвердило, я в этом уверен. Все, кто там сидит, понимают, что о роли Киева в этом не говорят. Они же все на бюджете ООН, получают [деньги] от США. Почему-то мы до сих пор не признали власти Украины и ВСУ террористическими организациями, — высказался Дандыкин.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев призвал ликвидировать украинские власти после убийства главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. Он подчеркнул, что Россия до сих пор наносит удары по военным объектам ВСУ только ночью, стремясь избежать потерь среди мирных граждан.