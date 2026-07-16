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16 июля 2026 в 10:15

В Госдуме призвали «выбивать» власти Украины за убийство инженера ЗАЭС

Журавлев призвал ликвидировать власти Украины после убийства инженера ЗАЭС

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии Родина Алексей Журавлев призвал ликвидировать власти Украины после убийства главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. В беседе с NEWS.ru он отметил, что российская сторона до сих пор наносит удары по военным объектам ВСУ исключительно по ночам. По его словам, такая тактика ведет к отсутствию потерь среди гражданского населения, тогда как Киев действует без оглядки на подобные ограничения.

Удивительна разница. Нашего ведущего специалиста-атомщика [Яковлева], равных которому по квалификации не больше 10 человек в мире, убивают украинские спецслужбы, ничего не боясь, среди бела дня. А мы даже удары по инфраструктуре ВСУ до сих пор наносим исключительно по ночам, чтобы гражданское население не пострадало. Может, стоит перестать миндальничать и начать выбивать руководство киевского режима? Перейти к индивидуальной ликвидации тех, кто отдает преступные приказы на совершение терактов на нашей территории? Почему-то все атаки ВС РФ — ответные, их называют «удары возмездия», тогда как в данной ситуации нужна инициатива, превентивные меры, которые не давали бы противнику поднять голову, — высказался Журавлев.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов заявил, что Вооруженные силы Украины целенаправленно убили Яковлева. По его словам, именно этот специалист удерживал под контролем реакторы и объекты хранения ядерных отходов, не допуская радиационной катастрофы.

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