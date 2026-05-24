Посадите в грунт в мае — в конце июня клумба вспыхнет золотистым шелком. Неприхотливый цветок для солнечных уголков, который цветет все лето

Эшшольция — один из самых эффектных цветов для тех, кто хочет яркую клумбу без рассады и лишних хлопот. Достаточно посеять семена прямо в грунт в мае — и уже в конце июня над тонкой сизо-зеленой листвой начинают раскрываться десятки шелковистых цветков, похожих на маленькие солнечные чаши.

За нежные лепестки и легкость ее часто называют калифорнийским маком. Цветки у эшшольции бывают золотисто-желтыми, оранжевыми, кремовыми, розовыми и даже почти белыми. На солнце они раскрываются полностью, а вечером и в пасмурную погоду складывают лепестки — выглядит это очень необычно.

Растение компактное, обычно вырастает до 25–35 см в высоту, быстро образует аккуратные воздушные куртины и цветет практически без перерыва до конца лета. Особенно хорошо эшшольция чувствует себя на солнечных местах с легкой, дренированной почвой. Жару переносит спокойно, частых поливов не требует и легко выдерживает засушливые недели.

Три красивых сорта эшшольции, на которые стоит обратить внимание: Ivory Castle — нежный сорт с крупными кремово-молочными цветками цвета топленого молока. Orange King — яркая классическая эшшольция с насыщенными оранжево-золотистыми лепестками. Apple Blossom — эффектный сорт с полумахровыми цветками нежно-розового оттенка с кремовым центром.

