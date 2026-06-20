Клубника начала болеть на глазах: что делать с пятнами и как сохранить ягоды

Клубника начала болеть на глазах: что делать с пятнами и как сохранить ягоды

Пятна на листьях клубники — не просто косметический дефект. Чаще всего это признак грибковой инфекции, которая быстро распространяется по грядке и может заметно снизить урожай. Чем раньше принять меры, тем больше шансов сохранить растения здоровыми.

Белые, бурые, коричневые или ржавые пятна появляются из-за разных видов грибков. Развитию болезни способствуют сырость, загущенные посадки и избыток азотных подкормок. При первых признаках поражения удалите больные листья и обработайте кусты подходящими фунгицидами. Для профилактики помогают биопрепараты, настой золы, луковой шелухи и раствор марганцовки.

Не забывайте регулярно пропалывать грядки, обрезать лишние усы и обеспечивать хорошее проветривание посадок. Осенью полезно убрать старую листву и провести профилактическую обработку.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что регулярный осмотр кустов позволяет заметить болезнь еще на ранней стадии. Дополнительно советую не поливать клубнику по листьям в прохладную и влажную погоду — это создает идеальные условия для развития грибка.

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