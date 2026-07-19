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19 июля 2026 в 17:59

Не оставляйте помидоры без кальция: простой секрет мясистых и сочных томатов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Июль — время, когда томаты особенно нуждаются в заботе. В жаркую погоду растениям бывает сложно усваивать питательные вещества, из-за чего плоды могут плохо наливаться и страдать от вершинной гнили. Простая подкормка поможет сохранить урожай здоровым и вкусным.

Кальций необходим томатам для формирования клеток, роста корней и правильного водного баланса. При температуре выше +30 градусов его поступление к плодам замедляется, поэтому на помидорах могут появляться темные пятна.

В этом случае выручит кальциевая селитра или хелат кальция. Для внекорневой подкормки достаточно растворить 10–15 г удобрения в 10 л воды и опрыскать листья. При признаках вершинной гнили обработку можно повторить через несколько дней. Калий тоже важен для томатов, но такие подкормки лучше проводить с интервалом в 3–4 дня.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что внекорневые подкормки особенно полезны в летнюю жару. Дополнительно следите за равномерным поливом томатов — резкие перепады влажности нередко становятся причиной растрескивания плодов.

Ранее сообщалось, что многие дачники ждут цветения гортензий до середины лета, но его можно немного приблизить. Для этого не нужны дорогие препараты — достаточно создать кусту теплые условия после зимы.

Проверено редакцией
томаты
подкормки
кальций
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июль
растения
Марина Макарова
М. Макарова
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